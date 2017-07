Kultur Mantel

08.07.2017

Mit der „Nacht der Tracht“ und der Spitzenband „Dorfrocker“, legte die Feuerwehr Mantel einen fulminanten Start des 150-jährigen Jubiläums hin. „Wir sind ausverkauft“ freute sich stellvertretender Vorsitzender Richard Kammerer als nach 21 Uhr die „Dorfrocker“ die Bühne enterten.

Vor allem Jugend begeistert.

Schon beim ersten Lied stand das Partyvolk auf den Bänken. „Heute machen wir Party in Mantel“ „Wo sind die Hände? Schwenkt sie von links nach rechts – oder wir wollen euch schunkeln sehen“ waren die Aufforderungen der Musiker an ihre Fans. Die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann sind schon ein Phänomen. Wenn eine andere Band „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ von Peter Alexander anstimmen würde, die würde Buh- Rufe ernten – aber bei den Dorfrockern wird das Ganze in einem fetzigeren Rhythmus präsentiert und alle singen begeistert mit.Auch das bei den Bundeswehrlern bekannte und meist erst zu späterer Stunde gesungene: „Einst ging ich am Ufer der Donau entlang“, kam schon ganz früh. Die Jungs erfüllten auch Wünsche und spielten für Thomas und seine Liebste: „Ich bin froh dass es dich gibt“ und zeigten sich auch als Romantiker. „Sie findet Lederhosen sexy“ gehörte ebenfalls zum Repertoire wie natürlich das von allen erwartete „Dorfkind“. Immer wieder griffen sie altbekannte Hits mit neuem Text auf so wie das von Tom Jones und auch Peter Alexander bekannte „Delilah“, das heißt bei den Dorfrockern: „Deine Schwester ist geiler“.

„Wir finden es toll, dass die nicht nur eigene Lieder spielen, sondern Songs von anderen Coverbands und auch ältere Schlager“ war die Meinung von Celina und Vanessa Brüderer, Zwillinge, und diesjährige Abiturientinnen des Augustinus-Gymnasiums und natürlich Mitglieder der Jugendfeuerwehr. „Der Abend ist super“, freuten sich nicht nur die beiden. Sie meinten auch, wenn man ganz vorne drinsteht und abfeiert, ist auch die Lautstärke in Ordnung. Das galt für alle in der ersten Hälfte des Zeltes.Einige ältere Semester hatten sich aber doch in den hinteren Teil zurückgezogen oder genossen die Musik an den Partytischen im Freien. Der neue Festplatz hat seine Feuerprobe bestanden, weil das Gelände so weitläufig ist, dass eben genug Freiraum da ist mit extra Bar, Weizen- und Pils-Ausschank und Stehtischen und jeder einen Platz finden konnte wo die Musik für ihn angenehm war. „It`s a big Party“ meinte auch der wohl am weitesten angereiste Besucher Carl Childs mit seiner Frau. Carl Childs war einige Jahre aktiver Feuerwehrmann bei der Manteler Feuerwehr und lebt nun wieder in den USA. Er legt aber seinen Urlaub meistens so, dass er dann beim Bürgerfest oder eben nun beim 150-jährigen Gründungsfest mit seiner Familie dabei ist. Das Publikum wurde nicht nur mit Singen und schunkeln oder klatschen in die Show einbezogen. Akkordeonspieler Markus sprang von der Bühne und führte eine Polonaise an. Er hatte im Publikum Natalie gesehen, die tolle Tanzschritte drauf hatte und die holte er auf die Bühne, die junge Frau stand dann aber doch nicht so gerne im Mittelpunkt – aber sie musste da durch. Auch die Festdamen wurden auf die Bühne geholt und durften dort oben singen und tanzen.Auch der Rekord dass die Manteler Mehrzweckhalle mit 300 Gästen mal die größte Gemeinschaftssauna des Landkreises war, der wurde gebrochen, das war am Freitagabend das Festzelt. Noch mehr als den Gästen lief den Musikern durch die Scheinwerfer und Spots der Schweiß nur so von der Stirn. Nach den Dorfrockern sorgte noch ein DJ für Stimmung. Gegen 2.30 Uhr zog es dann viele Gäste noch in die Bar oder sie machten sich auf den Heimweg.