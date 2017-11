Kultur Mantel

28.11.2017

8

0 28.11.2017

Es hieß diesmal nicht, "Herz ist Trumpf" oder "Eichel sticht", sondern wichtig waren der "Max", der "Belle" und der "Seuchel". Während beim Pokern oder auch beim Schafkopfspiel meist keine Miene verzogen wird, ist beim Watten das "Deuten" erlaubt, damit der Teampartner erkennt, welche Trümpfe sein Freund hat.

22 Mannschaften traten an. Die Gäste waren vom Alter her bunt gemischt. Der jüngste Teilnehmer war 20 und der älteste 80 Jahre alt. Es waren auch Teams aus Windischeschenbach und Michldorf dabei. Über den ersten Platz und 100 Euro freuten sich Julian Schmid und Johann Traurig. Platz zwei belegten Robert Scholz und Gerhart Stade. Platz drei ging an Martin und Andreas Göppl.Die Turnierleitung, Manuel Pröls und Andreas Buchfelder, bedankte sich bei den Gästen für die Teilnahme und beim Mehrzweckhallenwirt Reinhold Maier für die Bewirtung mit Getränken und Wurstsemmeln. Der Wirt hatte auch das Preisgeld für den zweiten Platz gespendet. Die Hauptorganisatoren vom Manteler Stammtisch waren Manuel Pröls und Andreas Buchfelder.