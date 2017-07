Kultur Mantel

30.07.2017

Über Kaiserwetter freut sich Harald Puckschamel, Vorsitzender des Fördervereins St. Moritz, am Samstag bei der Serenade vor der Moritzkirche. Er begrüßt die zahlreichen Gäste an einem "der schönsten Plätze in Mantel und Umgebung".

Zu Gast war der Waldthurner Blechhaufen mit Dirigent Stephan Striegl. Er stellte seine jungen Musiker vor, die sich vor sieben Jahren durch ein Ferienprogramm gefunden und seitdem ein ansprechendes Repertoire erarbeitet haben."Wir verstehen uns nicht als typische Blaskapelle, obwohl wir auch bayerisch-böhmische Blasmusik spielen. Vielmehr bieten wir ein breites Spektrum an Schlagern, Rock- und Popmusik bis hin zu Big-Band- und Dixie-Sound", erläuterte Striegl. Das Versprechen hielten die jungen Damen und Herren. Typisch Böhmisch starteten sie mit den "Gablonzer Perlen", um dann zu Glenn Millers "In the mood" und "Chattanooga choo choo" zu wechseln.Ein Ausflug zu Jazz und Dixieland sorgte für gute Laune und wippende Beine. "A'nt she sweet?" fragten die Musiker und unternahmen einen Ausflug nach "New Orleans", der Stadt des Dixielands. Zurück in die 50-er Jahre ging es mit "Lollypop", nach Italien reisten die Gäste mit Umberto Tozzis "Gloria". Bei "Amarillo" glänzten die Saxofon-Spieler. Der Waldthurner Blechhaufen hat auch Komponisten-Talente in der Truppe. Gut gefiel den Zuhörern der vom 17-jährigen Johannes Pflaum komponierte Waldthurner Heimatmarsch, den er zum Heimatfest geschrieben hat.In der Pause und nach der Serenade servierten die Mitglieder des Fördervereins Pizzataschen, Schinkenhörnchen oder Leberkässemmeln und hatten auch gute Weiß- oder Rotweine und Erfrischungsgetränke auf der Karte. Da die Bäckerei Ziegler und die Metzgerei Guber Backwaren und Leberkäs kostenlos zur Verfügung gestellt hatten, kommt neben den gesammelten Spenden auch der Verkaufserlös der Brotzeiten voll St. Moritz zugute.Nach der Pause genossen die Gäste die wunderbare Abendstimmung, garniert mit toller Musik. Im Westen malte die untergehende Sonne ein fantastisches Abendrot in den Himmel und über den Musikern stand schon der zunehmende Mond. Auch beim zweiten Teil glänzten immer einige Instrumentengruppen durch Soloparts. Das gesamte Orchester bildete ein harmonisches Ganzes. Bei "Eleni" hatten die Trompetenspieler ihren Auftritt und bei "Eine Reise ins Glück" waren die Saxofone die Stars.Einen Abstecher nach Südamerika gab es mit "Tequila" und bei den Rock-'n'-Roll-Nummern von Elvis und Bill Haley kam Leben ins Publikum. Zurück in die Heimat ging es mit der "Kreuzberg-Polka" von Pascal Führnrohr und der Heimatdorfpolka von Alexander Pfluger.Viel Beifall und stehende Ovationen belohnte das bestens gelaunte Ensemble, und es belohnten die Zuhörer mit dem schon lange erwarteten "Böhmischen Traum". Bei der "Lottchen-Polka" klatschten alle kräftig mit. Puckschamel lud die Gäste ein zu bleiben und Wein und Snacks zu genießen.