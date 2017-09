Kultur Mantel

17.09.2017

24

0 17.09.201724

Furioser Auftakt für das zweite Traktortreffen des erst 2014 gegründeten und überaus aktiven Zapfwellenstammtischs "Alt's Glump": Bereits am Samstag kamen viele Freunde alter Traktoren mit Oldtimern und teilweise fantasievoll gebauten Wohn-Anhängern auf den alten Festplatz an der Haidennaab. Die Manteler hatten da bereits ihr alt's Glump in Reih und Glied aufgestellt. Am Sonntagvormittag nahm das Tuckern kein Ende. Fahrzeug um Fahrzeug rollte teilweise im Konvoi in den Ort. Die Damen an der Anmeldung hatten alle Hände voll zu tun. Bestens besucht war deshalb auch der Weißwurst-Frühschoppen an dem sonnigen Herbstmorgen, so dass sich viele Gäste lieber gleich ins Freie setzten. Der ein oder andere lüftetet da gleich seinen vielleicht noch etwas schweren Kopf vom Vorglühabend aus. Da allerdings waren bei sechs Grad Außentemperatur die Sitzplätze im Zelt und an den beheizten Partyttischen begehrt. Die Stammtischmitglieder hatten glücklicherweise auch Glühwein im Angebot. Die Teilnehmer mit Schlafwagen, es waren Wohnwagen oder auch originelle Anhänger im Stil eines Planwagens oder eines Gartenhäuschens, waren aber mit Gasheizung ausgerüstet und mussten nicht frieren. Höhepunkt des Fests war die Ausfahrt der alten Trekker am Sonntagnachmittag durchs Dorf sowie die Vorführung historischer Maschinen. Bilder: sei (2)