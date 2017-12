Politik Mantel

08.12.2017

08.12.2017

Keine Probleme gab es in der Sitzung des Marktgemeinderates beim Bauantrag von Wahidullah Attiq für den Anbau eines Wintergartens. Bei der Bündelausschreibung Strom für die Jahre 2020 bis 2022 entschieden sich die Räte einstimmig für Ökostrom ohne Neuanlagenquote. "Hier wird der Markt seinem Vorbildcharakter gerecht", bemerkte Bürgermeister Stephan Oetzinger.

Bei den Bestattungsgebühren wurde der Kalkulationszeitraum auf die Jahre 2018 bis 2021 festgesetzt, der kalkulatorische Zinssatz auf 4,5 Prozent. Vor allem die FWG und SPD hätten sich eine Kostendeckung von höchstens 70 Prozent gewünscht, da sie befürchten, dass noch mehr Gräber aufgelassen werden, da sich manche Menschen dann ihr Familiengrab nicht mehr leisten können. Laut CSU wurden Erhöhungen in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Wie Sitzungsleiter Oetzinger abschließend erklärte, muss der Markt im Zuge der Haushaltskonsolidierung zu 100 Prozent kostendeckend kalkulieren. Die CSU-Mehrheit setzte sich gegen drei SPD und zwei FWG-Gegenstimmen durch.Zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes Bayern wird keine Stellungnahme abgegeben. Der alte Kommunaltraktor wurde für 8880 Euro an Daniel Zimmermann aus Georgenberg verkauft. Abschließend appellierte Oetzinger eindringlich, dass die Einwohner im Winter bitte ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße parken, sondern in den Garagen oder auf ihren Grundstücken abstellen sollen, damit der Winterdienst problemlos seiner Arbeit nachgehen kann. "Zugeparkte Straßen werden nicht geräumt."Bei den Weihnachtswünschen war sich das Gremium einig, dass alle das Beste für den Heimatort Mantel wollen und trotz manchmal unterschiedlicher Meinungen konstruktiv gearbeitet wird.