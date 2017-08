Politik Mantel

06.08.2017

Die Arbeiten am Baugebiet "Schlossäcker" gehen zügig voran. Davon machte sich die CSU-Mark-Fraktion um Vorsitzenden Reinhold Meier und Bürgermeister Stephan Oetzinger ein Bild.

"Derzeit läuft die Erschießung mit dem Bau des Stauraumkanals an", erläuterte Oetzinger. Insgesamt belaufen sich die Kosten mit dem Kreisverkehr an der Weidener Straße auf rund 1,6 Millionen Euro. Dabei werde ein Stauraumkanal mit einem Durchmesser von 1,5 Meter verlegt, der zugleich der Regenrückhaltung dient.Fraktionschef Meier betonte, dass die CSU die treibende Kraft gewesen sei, um das Baugebiet auf den Weg zu bringen. Die große Nachfrage von knapp 50 Interessenten unterstreiche den Bedarf. "Ohne das Gebiet kämen wir im Vergleich zu anderen Kommunen ins Hintertreffen", meint Meier. Gerade für junge Familien sei dies von großer Bedeutung, hob Vorsitzender Christoph Müller hervor. Johann Gurdan betonte, dass es durch das Trennsystem zu keiner zusätzlichen Belastung der Kanäle in bestehenden Wohngebieten komme. Gerade die teilweise verbreitete Angst im Gebiet Kreuzäcker sei unbegründet, da das Regenwasser im Baugebiet zurückgehalten und dann über einen eigenen Vorfluter der Naab zugeleitet werde. Siegfried Janner hob die Bedeutung des Kreisverkehrs für die Ortsentwicklung hervor: "Dadurch wird nicht nur das Baugebiet erschlossen, sondern auch die seit Jahren immer wieder diskutierte Verkehrsproblematik in der Weidener Straße mit zu schnell fahrenden Autos erheblich entschärft." Der Baufortschritt sei sehr zügig. Man sei in jedem Fall im Plan, so Oetzinger. Mit der endgültigen Fertigstellung sei Ende November zu rechnen. Für den Bau des Kreisverkehrs werde voraussichtlich ab Mitte August eine Vollsperrung der Weidener Straße ab der Bonhoeffer-Straße notwendig, die Zufahrt zum Netto bleibe jedoch immer vom Marktplatz über die Weidener Straße möglich.