01.06.2017

Bei Wahlen ist sich die SPD einig. Ohne Gegenstimme bestätigt sie ihren Vorstand. Bei Bau- und Verkehrsthemen im Marktrat tun sich aber Konflikte mit anderen Parteien auf.

Die Geehrten 10 Jahre bei der SPD sind Daniela Fuhrmann, Bernhard Weigl, Peter Streitenberger, Max Gilch, Alesia Janner, Marie Luise Fellner und Georg Junge; 15 Jahre Dominik Klier, 25 Jahre Christina Hartwig; 30 Jahre Andrea Bertelshofer; 35 Jahre Silvia und Manfred Klier; 45 Jahre Willi Heindl, Reinhold Zanner und Hermann Staufer. (sei)

(sei) Fraktionsvorsitzende Daniela Fuhrmann berichtete dass bei der Umgehungsstraße das Planfeststellungsverfahren läuft, bei dem sich der Gemeinderat einstimmig für Lärmschutz an der geplanten Brücke einsetze. Die alte Schule werde demnächst zum Gemeindezentrum umgebaut.Beim Neubaugebiet "Schlossäcker" stimmte die SPD ebenso wie die Freien Wähler gegen den jetzigen Standort. Er liege ungünstig. Hier hätte man ein besser gelegenes Baugebiet bevorzugt. In der letzten Gemeinderatssitzung votierten die Sozialdemokraten zudem gegen den Kreisverkehr beim Netto, der wesentlich teurer komme als geschätzt. Kritik übte Fuhrmann auch am Staatlichen Bauamt, das jahrelang den schlechten Zustand der Haidenaab-Brücke hingenommen habe und jetzt nach einer Rechtsänderung eine Teilsperrung der Brücke mit Ampelschaltung vornahm, ohne einen Zeitplan für die Sanierung vorzulegen. Dabei übten einige Mitglieder auch Kritik an Bürgermeister Stephan Oetzinger. Er habe sich bis zur Teilsperrung nicht um das Problem gekümmert.Vorsitzende bleibt Andrea Bertelshofer. Ihre Stellvertreter sind Daniela Fuhrmann, Martin Bodensteiner und Bernhard Weigl. Kassiererin ist weiterhin Silvia Klier, neue Schriftführerin Franziska Graf. Organisationsleiter bleibt Peter Servus. Die weiteren Vorstandmitglieder sind Manfred Klier als Bildungsbeauftragter, Ingrid Zwerenz als Seniorenbeauftragte und Traudl Ucles als Frauenvertreterin. Zu Beisitzern wurden Manfred Wurzer und Alfred Schaller gewählt. Die Kasse prüfen Hermann und Reiner Staufer.Norbert Freundorfer, der Vorsitzende der Weidener SPD, berichtete vom Landesparteitag und stellte das Programm für die Bundestagswahl vor. In dessen Mittelpunkt stehen die Themenbereiche Bildung, Finanzen, Arbeit und Soziales. Der Ortsverein Mantel hat 69 Mitglieder, darunter 29 Frauen. Andrea Bertelshofer erinnerte an Referate von Kurt Seggewiß und Uli Grötsch, das Bürgerfest und Stammtische, Silvia Klier bezeichnete den Kassenstand als gut. Traudl Ucles erwähnte für die AsF die gut besuchte Fahrradbörse, den Infoabend mit Apothekerin Heike Bertelshofer und die Stadtbesichtigung in Regensburg. In den Herbstferien ist wieder ein Kasperltheater in der Mehrzweckhalle geplant.Abschließend stellte die Vorsitzende die geplanten Aktivitäten der nächsten Monate vor. Vom 7. bis 9. Juli beteiligt sich die Partei am Jubiläum der Feuerwehr, am 5. August steigt das Familienfest im Garten von Peter und Heidi Servus. Am 21. Oktober geht es zur Zoiglfahrt nach Windischeschenbach.