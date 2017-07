Sport Mantel

19.07.2017

3

0 19.07.2017

Weiherhammer. Ein durchwachsenes Faustball-Wochenende liegt hinter den Seniorenteams der TSG Mantel-Weiherhammer. Während die Herren I nach zwei Siegen in der Bezirksliga-Tabelle auf Platz drei vorrücken, ordnen sich die Herren II mit einem Sieg im unteren Drittel ein. Die Damen verabschieden sich mit zwei Niederlagen aus der Bayernliga.

Die TSG-Mannschaften traten gemeinsam in Herrnwahltann an. Für die Herren I lief der Spieltag gut, auch wenn man eine Niederlage einstecken musste. Gegen den SV Obertraubling II setzte man sich mit 2:1 (11:9, 9:11, 11:8) durch. Auch gegen die erste Mannschaft des SVO sprang mit 2:1 (11:9, 6:11, 11:5) ein Erfolg heraus. Gegen den TV Herrnwahltann musste die TSG unnötige 1:2-Niederlage (11:8, 6:11, 8:11) hinnehmen. Für die Herren II lief es schlechter. Gegen Herrnwahltann hieß es 1:2 (4:11, 13:11, 9:11). Auch gegen den SV Obertraubling I musste man eine 1:2 (2:11, 11:9, 5:11)-Niederlage einstecken. Einen klaren 2:0-Sieg erreichte man gegen den SVO II (11:9, 11:5). Am Sonntag treten die Herren zum letzten Spieltag in Maxhütte an.Deutlich schlechter lief es für die Damen. Der erste Satz wurde gegen Herrnwahltann mit 14:12 gewonnen. Aber die folgenden Sätze gab die TSG mit 5:11 und 7:11 ab. Den vierten Satz entschied die TSG wieder für sich, so dass ein fünfter Durchgang entscheiden musste. Hier behielt die junge Mannschaft aus Herrnwahltann mit 11:8 die Oberhand.Gegen den TV Eibach II holte sich Mantel-Weiherhammer mit 11:7 den ersten Satz, die nächsten Sätze gingen mit 7:11, 8:11 und 3:11 verloren.