18.09.2017

Viel verrückter geht's nicht: Mit 5:1 liegt der TSV Erbendorf bis weit in die 2. Halbzeit hinein vorne. Der Auswärtssieg scheint nur noch Formsache. Dann erzielt der VfB Mantel sein zweites Tor. Und es beginnt eine Aufholjagd, die ihresgleichen sucht.

Mantel/Erbendorf. Als der Manteler Andreas Mark am Sonntag in der 89. Minute per Handelfmeter trifft, ist die Kreisliga Nord um ein Kuriosität reicher. Dabei sorgt nicht so sehr das Eishockey-Ergebnis von 5:5 für ungläubiges Staunen. Vielmehr gerät der wechselhafte Spielverlauf für Zuschauer, Trainer und Spieler zu einer "irren Berg- und Talfahrt", wie es TSV-Trainer Stefan Rupprecht ausdrückt. VfB-Coach Tobias Heindl pflichtet seinem Kollegen bei: "So etwas habe ich noch nicht erlebt. Und selbst die älteren Spieler, die auf dem Platz standen, auch noch nicht."Dabei schien bereits zur Halbzeit alles geregelt. Die Steinwaldelf sah bei einer 4:1-Führung wie der sichere Sieger aus. Auch weil TSV-Goalgetter Sandro Hösl die sich bietenden Freiräume gnadenlos ausnutzte und viermal einlochte. "Erbendorf hat uns auf eigenem Platz ausgekontert", ärgert sich Heindl. "Wenn man einem Sandro Hösl so viel Platz lässt, dann verwertet er seine Chancen." Hochzufrieden war zu jenem Zeitpunkt nur die Gegenseite. "Wir haben richtig guten Fußball gespielt", findet Rupprecht.Allerdings traute der TSV-Trainer dem Braten nicht. Der in Mantel wohnende Rupprecht warnte seine Mannschaft in der Kabine trotz des Drei-Tore-Vorsprungs vor Leichtsinn. "Ich kenne den VfB. Wenn die ins Rollen kommen, kann es ganz schnell brandgefährlich werden." Ganz andere Sorgen trieben dagegen Heindl zur Pause um: "Ich habe meinen Spielern gesagt: Wenn wir ein fünftes Gegentor bekommen, dann spielen wir nur noch defensiv und betreiben Schadensbegrenzung."In der Tat legte Hösl nur zwei Minuten nach der Halbzeit mit seinem fünften Treffer nach: 5:1 - was sollte da noch für die Steinwaldelf anbrennen? "Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht mehr an eine Wende geglaubt", gibt Heindl zu.Seine Mannschaft belehrte ihn eines Besseren. Mit einem unwiderstehlichen Solo und einem ebenso fulminanten Schuss aus unmöglichem Winkel leitete Stürmer Niklas Fröhlich in der 63. Minute jene halbe Stunde ein, die in die Vereinsannalen des VfB Mantel eingehen wird. Stefan Prölß verkürzte auf 3:5 (65.), Florian Bertelshofer gar auf 4:5 (75.). In dem Maße, wie der Gast abbaute und sich individuelle Fehler leistete, drehte die Heimelf auf. "Meine Mannschaft hat sich in einen Rausch gespielt", sagt Heindl anerkennend.Für den Aufsteiger wäre sogar noch mehr möglich gewesen als der Ausgleich. Zwei Treffern verweigerte der Schiedsrichter wegen Abseits die Anerkennung, in der Nachspielzeit vergab der VfB eine dicke Chance zum Siegtreffer. "Das wäre zu viel des Guten gewesen", meint Heindl. "Das Unentschieden war gerecht."Während hüben das Manteler Lager den "gefühlten Sieg" ausgelassen feierte, war die Stimmung drüben am Boden. "Ich habe eine blutjunges Team. Das ist ein Lernprozess, es geht weiter", munterte Rupprecht seine Schützlinge trotz der desolaten Leistung in der letzten halben Stunde auf. Tröstende Worte fand auch Heindl - besonders für Sandro Hösl. "Der hat nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen gesessen und die Welt nicht mehr verstanden."In einem sind sich beide Trainer einig. Das Scheibenschießen war für die Zuschauer "jeden Cent Eintrittsgeld" wert. Aber keiner will so ein Wechselbad der Gefühle noch einmal erleben. "Das war ein gebrauchter Tag für einen Trainer", befindet Rupprecht. "So krasse Fehler in solcher Häufigkeit tun weh", meint Heindl. "Es war halt einfach alles anders als sonst."