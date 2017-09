Sport Mantel

08.09.2017

08.09.2017

Es gibt einen neuen Spitzenreiter in der Kreisklasse West. Der SV Kohlberg/Röthenbach löste mit einem 3:1-Auswärtserfolg den FC Vorbach ab. Den Platz an der Sonne heißt es nun beim SV Riglasreuth zu verteidigen. Auch der neue Tabellenzweite TSV Reuth muss auswärts ran, er gastiert beim SV Kulmain II.

Kirchendemenreuth So. 14.30 TSV PressathMit einem klaren Derbysieg gegen Krummennaab platzte bei den Haberländern endlich der Knoten. Allerdings fehlen Julian Michl, Johannes Schönberger und Martin Lukas (Urlaub). Zurückkehren könnte Torjäger Hendrik Troff. Die Trauer um das verlorene Derby gegen Dießfurt hielt beim TSV Pressath nur kurz an. Diesmal möchte die Mannschaft mit drei Punkten nach Hause kommen. Das Lazarett lichtet sich, einzig die Einsätze von Alexander Sparrer und Tobias Götz sind fraglich. Matthias Lober ist im Urlaub, Karl Teichmann kehrt zurück.SV Riglasreuth So. 15.00 SV KohlbergNach der klaren Niederlage in Eschenbach benötigt der SVR dringend Punkte, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Ob dies gegen den Tabellenführer aus Kohlberg gelingt, ist fraglich, da einige Spieler angeschlagen sind. Markus Hecht und Gabriel Heinl kehren zurück. "Hochkonzentriert, motiviert, clever", so analysiert Kohlbergs Trainer Achim Beck den Sieg in Vorbach. Jetzt soll in Riglasreuth genau dort weitergemacht werden.SC Schwarzenbach So. 15.00 ASV HaidenaabGegen Haidenaab wurde in den letzten Duellen zwar immer gut gespielt, aber etwas Zählbares sprang nie heraus. Spielertrainer Uwe Salfer fordert deshalb: "Es wird Zeit, dass wir was holen!" Sebastian Landgraf, Daniel Keck, Serdar Gümes und Kevin Fichtl sind wieder dabei, dafür fehlen Fabian Dumler, Murat Kioutsouk und Daniel Spachtholz. Nach dem spielfreien Wochenende will sich der ASV weiter stabilisieren, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht aus den Augen zu verlieren. Die Personalsituation ist weiter kritisch.TSV Krummennaab So. 15.00 SC EschenbachMomentan befindet sich der TSV in einer schwierigen Situation, denn es fehlen verletzungs-, krankheits- und urlaubsbedingt viele Spieler. Trotzdem sollte dringendst gepunktet werden. Trainer Markus Tusek hofft auf die Rückkehr von Niklas Grönwoldt und Leo Denk. Während seine Elf zu Hause eine Macht sei, sei die Mannschaft auswärts nicht wiederzuerkennen, sagt SCE-Trainer Peter Renner. Er fordert auswärts einen Sieg. Richard Richter plagt sich mit einer Zerrung herum, Fabian Götzl fehlt, Adem Tokuc ist zurück.FC Dießfurt So. 15.00 SV Parkstein"Der Derbysieg in Pressath war eine Sache des Willens", blickt FC-Trainer Reinhard Marschke zurück. Nun wartet die nächste schwere Hürde, die nur mit der gleichen Einstellung, zu bewältigen sei. Daniel Wiesent und Marcel Donhauser fallen aus, Gegen Reuth hat der SV Parkstein gut angefangen, aber aufgrund der vielen Ausfälle waren konditionelle Defizite zu merken. Trainer Christian Schwarz ist für jeden dankbar, der aushilft. Die Urlauber sind wieder da, Philipp Mayer und Thomas Rast greifen wieder ein. Ein Punkt ist das Ziel der Basaltkicker.TSG Weiherhammer So. 15.00 FC VorbachNach der Heimniederlage gegen Pressath kam der TSG das spielfreie Wochenende gelegen. Im Training wurden Fehler und Unstimmigkeiten besprochen. Jetzt will die TSG gegen die Ruder-Elf wieder in die Spur kommen. Die mangelhafte Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison des FC Vorbach. Gegen Kohlberg wurde dies bestraft. Laut Spielertrainer Florian Ruder steht jetzt der "heiße September an". Ausgerechnet jetzt fallen Christoph Fischer (Muskelfaserriss), Florian Ritter (Urlaub) und Nico Lautner (Rotsperre) aus. Der Einsatz von Nico Biersack ist fraglich, Haroun Kahouli kehrt zurück.SV Kulmain II So. 17.00 TSV ReuthKulmains Spielertrainer Andy Neumüller bringt es auf einen einfachen Nenner: "Zu Hause top, auswärts flopp." Nun gilt es, die nötige Einstellung wieder an den Tag zu legen, damit gegen die beste Auswärtsmannschaft kein Debakel passiert. Insgesamt fehlen beim Gastgeber fünf Stammspieler verletzungsbedingt. "Solide Leistung, verdienter Sieg," so bilanziert Reuths Spielleiter Hans Stangl den Auftritt seiner Elf in Parkstein. In Kulmain erwartet er aber einen Gegner anderen Kalibers. Dennoch fordert er einen Punkt. Spielertrainer Michael Bachmeier lässt den Kader unverändert.