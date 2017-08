Sport Mantel

04.08.2017

04.08.2017

Weiden. Die Angreifer in der Kreisklasse West bewiesen am ersten Spieltag, dass sie das Toreschießen während der Sommerpause nicht verlernt haben. Nicht weniger als 36 Mal lochten sie ein. Wird das am zweiten Spieltag ähnlich sein oder können die Abwehrreihen ihre Fehlerquote reduzieren?

Kirchendemenreuth So. 14.30 TSV ReuthMit leeren Händen reisten die Haberlandkicker aus Kohlberg nach Hause. Von einem Spiel der nicht genutzten Chancen. Nun gilt es für Trainer Martin Kandler und sein Team gleich im ersten Derby in die Spur zu kommen. Mit derselben mannschaftlichen Geschlossenheit und etwas mehr Treffsicherheit sollen die Punkte im heimischen Rund bleiben. Es kehren Markus Schiener und hoffentlich die beiden angeschlagenen Martin Riedel und Philipp Reich in den Kader zurück. Als geglückt bezeichnet Hansi Stangl, Spielleiter des TSV Reuth, den 2:1-Auftaktsieg gegen Schwarzenbach. Die personelle Lage ist weiter angespannt, da keiner der bislang verletzten Spieler zurückkommt und zusätzlich Philipp Käß mit Muskelfaserriss pausieren muss.ASV Haidenaab So. 15.00 FC Vorbach"Nachdem meine junge Mannschaft den Auftakt gegen Parkstein gründlich daneben gesetzt hat, muss nun im Heimspiel unbedingt gepunktet werden, um nicht schon vorzeitig ins Hintertreffen zu geraten," resümiert ASV-Trainer Thomas Stock die 2:5-Klatsche. Angesichts der erneuten Ausfälle wird es aber mehr als schwer werden gegen die starke Mannschaft aus Vorbach. Die Mannschaft aus Haidenaab stellt sich wegen der vielen Ausfälle praktisch von selbst auf. Nach 20 Minuten lag Vorbach gegen Pressath mit 0:3 im Rückstand. Übergroße Nervosität der jungen Spieler kann ein Grund dafür gewesen sein. Doch die Elf um Spielertrainer Florian Ruder bewies Moral und gewann noch 6:3. Beim ASV Haidenaab heißt es zu bestehen. Hierbei wäre der FCV, der die letzten vier Begegnungen gegen Haidenaab allesamt verlor, bereits mit einem Punkt zufrieden.TSV Pressath So. 15.00 SV KohlbergGeschockt waren die Verantwortlichen des TSV Pressath, dass ihre Spieler zuletzt eine klare 3:0-Führung aus der Hand gegeben haben. Diese Woche wird es nicht leichter, da mit der Wochenendarbeit von Dominik Rau und Jonas Prüschenk, den Verletzungen von Michael Schmid und Matthias Rauch sowie dem langzeitverletzten Timo Fischer wichtige Säulen weiterhin fehlen. Karl Teichmann kehrt in den Kader zurück. Ziel ist es, die drei Punkte in Pressath zu behalten . Auch aus Pressath will der SVK nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. Für die Jungs von Trainer Achim Beck ist der Gastgeber zwar ein absolut unbekannter Gegner, dennoch weiß man um dessen Heimstärke.SC Schwarzenbach So. 15.00 SV RiglasreuthMit etwas Glück hätte der SC letzten Sonntag beim Spitzenteam in Reuth einen Punkt entführen können. Trainer Lui Geisler war dennoch nicht ganz unzufrieden, die Einstellung und die Moral seiner Elf haben gestimmt. Im Spiel gegen sicherlich mit breiter Brust anreisende Riglasreuther müssen die Fehler, die man vor allem im Spielaufbau zeigte, abgestellt werden. Sollte dies gelingen, so ist der Trainer zuversichtlich, dass die Begegnung positiv für den SCS enden kann. In personeller Hinsicht sind keine Veränderungen zu erwarten. Ein gelungener Saisonauftakt ist dem SVR geglückt. Beim Auswärtsspiel in Schwarzenbach möchte die Elf von Trainer Rainer Wegmann nachlegen und mindestens einen Punkt ergattern. Mit Maximilian Wolf und Julian Bauer fehlen zwei wichtige Mittelfeldspieler.FC Dießfurt So. 15.00 SV Kulmain IIEtwas enttäuscht ist man beim FC Dießfurt, in Weiherhammer zwei Punkte abgegeben zu haben, aber es überwiegt doch der positive Gesamteindruck. Gegen Kulmain gilt es, die eigenen Stärken im Offensivspiel noch zu verbessern sowie an den Defensivschwächen zu arbeiten. Personell ändert sich wenig: Simon Schmid fällt definitiv aus, Bernd Dippl weilt noch im Urlaub, aber mit Tobias Gilch und Dominik Brüderer ergeben sich weitere Alternativen. "Dießfurt wird uns alles abverlangen", mit diesen Worten stimmt Trainer Andreas Neumüller seine Jungs auf das Auswärtsspiel ein. Nach der Punkteteilung am ersten Spieltag bei der TSG Weiherhammer würden die Dießfurter auf eigenem Terrain alles versuchen, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Die kräftezehrende Partie gegen Kohlberg vom Freitag wird zeigen, wie fit die junge Kulmainer Mannschaft am Sonntag ist.SC Eschenbach So. 15.00 SV ParksteinAls unter dem Strich verdiente Niederlage bezeichnete SCE-Trainer Peter Renner das 1:2 von Kulmain. Man hatte Möglichkeiten, den Sack frühzeitig zuzumachen, tat dies aber nicht. Nun steht man gegen den furios gestarteten Aufsteiger aus Parkstein schon unter Zugzwang. Nachdem aus Verletzungs- und Urlaubsgründen noch viele Unsicherheitsfaktoren bestehen, kann der Coach das Aufgebot erst kurzfristig benennen. Gegen den ASV Haidenaab hielt TW Hösl den SV Parkstein die ersten 30 Minuten im Spiel, danach hatte man den Gegner im Griff und erspielte sich einen verdienten Sieg. Gegen den SCE spielte der SVP schon im letzten Jahr, als dieser einen Spielausfall hatte und mit der kompletten Ersten antrat. Damals konnte die Schwarz-Truppe gewinnen und diesen Sieg will sie wiederholen.