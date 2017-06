Vermischtes Mantel

12.06.2017

In Gummistiefeln verfolgen zwei Metzgers-Söhne einen 34-Jährigen, der zuvor in das Haus eingedrungen ist. Der Mann springt in ein Auto. Zwei Komplizen warten schon auf ihn. Doch die Manteler lassen die Flucht lassen nicht zu.

"Da war mächtig was los. In kürzester Zeit haben sich viele Nachbarn auf der Straße versammelt", erzählt ein Manteler, der das Szenario miterlebt hat. Der 34-jährige Einbrecher war am Montag gegen 9.25 Uhr "durch die kurzzeitig nicht versperrte Haustüre" ins Wohnhaus einer Metzgerei in Mantel gelangt, informiert Stefan Moller von der Polizeiinspektion Neustadt. Der Mann durchsuchte Schränke und Schubladen im Schlafzimmer und in der Küche nach Bargeld. Währenddessen arbeitete die Familie in der Metzgerei im Erdgeschoss."In der Zeit warteten die beiden anderen Täter schon im Fluchtauto am Marktplatz in Mantel." Als die Inhaberin in ihre Wohnung ging, überraschte sie den 34-Jährigen, der immer noch auf der Suche nach Bargeld war. Er bemerkte die Frau, flüchtete sofort aus der Wohnung und lief in Richtung Marktplatz.Den Einbruch wollte die Inhaberin aber nicht auf sich sitzen lassen und rief ihre beiden Söhne, die den Mann auf der Stelle verfolgten. "Sie sind in Gummistiefeln hinter ihm hergelaufen", erzählt der Manteler, der durch seine Frau auf die Verfolgung aufmerksam gemacht wurde. Auch andere Nachbarn hätten die Männer gesehen, verwundert, "was da gerade passiert". Der 34-Jährige schaffte es bis zum Fluchtauto und sprang hinein. Die Unbekannten wegfahren zu lassen, war allerdings keine Option für die Söhne. Sie versperrten den drei Männern den Weg, hielten sie auf, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf und die Täter festnahm."Der eine wäre fast zusammengefahren worden, als er sich hinter das Auto der Einbrecher gestellt hat", erzählt der Anwohner. Ob das stimmt, sei noch nicht klar. "Die Vernehmungen der drei laufen noch - und sie widersprechen sich alle. Die Ermittlungen dauern an", betont Moller. Gestohlen haben die Täter nichts.