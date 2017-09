Vermischtes Mantel

Großes Polizeiaufgebot in Mantel. Auf einem Firmengelände hat ein 38-Jähriger einen 40-Jährigen so schwer verletzt, dass zunächst sogar Lebensgefahr bestand. "Wir gehen aktuell von einem versuchten Tötungsdelikt aus", sagte Dietmar Winterberg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 6.30 Uhr. Die Festnahme erfolgte gegen 7.30 Uhr. Der Streit zwischen den beiden Firmenmitarbeitern schwelte offenbar bereits seit einigen Wochen. Am Freitagmorgen hat sich der 40-Jährige laut Winterberg seinem Kollegen überraschend von hinten genähert und ihn mit einem beilähnlichen Gegenstand attackiert. Dabei wurde das Opfer, ein verheirateter Familienvater aus dem Landkreis Neustadt/WN, an Oberkörper, Hals und Kopf lebensbedrohlich verletzt. Ein Kollege hat den Notruf abgesetzt. Winterberg: "Nach der Notoperation im Krankenhaus bestand nach Auskunft der Ärzte keine Lebensgefahr mehr."Der Täter selbst flüchtete nach der Attacke zu seiner Wohnadresse. Dort wurde er wenig später festgenommen und das Tatwerkzeug sichergestellt. Ein großes Polizeiaufgebot war vor Ort, auch um Spuren zu sichern. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen übernommen.Die in den zurückliegenden Wochen erfolgten Auseinandersetzungen drehten sich offenbar um die Arbeit. Die genauen Hintergründe müssen nach Auskunft von Winterberg allerdings erst noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der Täter sollte noch am Freitag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.