Vermischtes Mantel

14.09.2017

40

0 14.09.201740

(sha) Egal, wie das Wetter wird: Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, findet auf dem alten Festplatz unterhalb der evangelischen Kirche das zweite Traktoren-Treffen des Zapfwellen Stammtisches "Alt's Glump" statt. Ab 15 Uhr reisen am Samstag die Teilnehmer mit Schlafwagen an, um 19 Uhr beginnt der Vorglühabend. Am Sonntag ab 8 Uhr treffen weitere Traktorbesitzer ein, die sich dann um 10 Uhr auf den Weißwurst-Frühschoppen mit hoffentlich vielen Besuchern freuen. Ab 11.30 serviert die Metzgerei Pöll das Mittagessen, um 14.30 Uhr startet die Rundfahrt durch Mantel. Dafür ist 11.30 Uhr Anmeldeschluss. Am Nachmittag gibt es zudem Kaffee und Kuchen. Geplant ist am Sonntag ganztägig eine große Standmotoren-Schau mit Vorführung historischer Maschinen, historisches Dreschen, eine Oldtimer-Motorsägen-Vorführung sowie eine Ausstellung der Firma Vetter, Garten- und Forsttechnik. Die Kinder vergnpügen sich auf der Strohburg und im Sandhaufen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.