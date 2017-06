Vermischtes Mantel

30.06.2017

Glückwünsche für Rudi Bayer

Mantel . (sei) Rudi Bayer wurde vor 80 Jahren genau am Siebenschläfertag 27. Juni geboren. Er war ein aufgeweckter Lausbub, wie er erzählte. Die Kriegsjahre verbrachte er als Hütebub. Nach der Schule lernte er Maurer und absolvierte 1965 die Meisterprüfung.Bis zur Pensionierung war er technischer Angestellter beim Straßenbauamt Weiden. Beim Bau der Kanalisation in Schönkirch lernte er seine Frau Rita kennen, die er 1967 heiratete. Zwei Töchter, ein Sohn und mittlerweile auch drei Enkel vervollständigen die Familie. Am 20. Mai hatten die Bayers mit ihrer Familie goldene Hochzeit in St. Ulrich am Pillersee gefeiert. Etliche Vereine und Organisationen zählen seit Jahren auf den Jubilar. 50 Jahre ist er Mitglied der Kolpingsfamilie, hat die Minigolfanlage geplant und mitgebaut. 43 Jahre lang war er Sänger im katholischen Kirchenchor. 58 Jahre gehört er dem Männergesangverein Mantel an, davon die letzten 26 Jahre als Vorsitzender. Er organisierte viele Ausflüge und Vereinsjubiläen. Das Geburtstagskind haben Gesang und Sport körperlich und geistig fit gehalten.Schon als Jugendlicher unternahm er Radtouren bis in den Spessart oder nach Rüdesheim am Rhein. Später ging es in die Alpen zum Bergesteigen bis zum Matterhorn. Auch jetzt geht er noch regelmäßig ins Fitness-Studio, macht seine Radtouren und im Sommer schwimmt er im Baggerweiher.Am Jubeltag stand das Telefon nicht still. Die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Stephan Oetzinger , für die Siedler gratulierte Josef Wittmann und die Glückwünsche der Kolpingsfamilie kamen von Georg Schlehuber . Mit dem Männergesangverein steigt diesen Samstag eine große Gartenparty.