Vermischtes Mantel

14.07.2017

50

0 14.07.201750

Aus Freundschaft wird Beziehung

Mantel. (sei) In der alten Schule gaben sich Susan Kipping und Martin Wittmann standesamtlich vor Bürgermeister Stephan Oetzinger das ja-Wort. Die Braut stammt aus Thüringen und zog 2004 aus beruflichen Gründen in die Oberpfalz.2006 lernte sie den Weidener Markus Wittmann über gemeinsame Freunde kennen. Daraus wurde 2011 eine Beziehung. Die 34-jährige examinierte Altenpflegerin und der 35-jährige Wachmann beschlossen dann, am Ossanger II zu bauen und zogen 2016 dort ein. Aus beruflichen Gründen ist die Freizeit der beiden knapp. Sie freuen sich über jede Minute, die sie zusammen verbringen können und pflegen deshalb weniger eigene Hobbys. Sie genießen ihr Eigenheim und verbringen ihre Freizeit mit Familie und Freunden. Dieser Kreis empfing sie nach der Trauung mit Seifenblasen.Beide durften - natürlich mit stumpfen Nagelscheren - ein Herz ausschneiden. Martin trug seine Susan anschießend huckepack durch das Tuch. Anschließend ging es zur Feier ins Gasthaus "Zur Post".