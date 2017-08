Manteler Bierprobe bei drei Grad plus

09.08.2017

Die Manteler freuen sich auf das 36. Bürgerfest am 20. August auf dem Marktplatz. In diesem Jahr kommt zum ersten Mal das Bier der Schlossbrauerei Naabeck zum Ausschank.

"Wir wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen", sagte Kartellvorsitzender Richard Kammerer und fuhr mit zahlreichen Mitgliedern der im Kartell zusammengeschlossenen Vereine im Bus nach Naabeck, um das Bier zu testen. Die Gruppe wurde von Braumeister Erik Kulzer (Mitte, hinter dem Fass) empfangen und stieg dann in den drei Grad kalten Braukeller hinab. Dort zapfte Kammerer ein Fass des Festbiers, ein Märzen, ungefiltert und mit schöner Bernsteinfarbe, an, und die Manteler überzeugten sich von der Qualität des Hopfengetränks. Obwohl die Brauerei wechselt, bleibt der Preis für die Mass bei 5,80 Euro am Sonntag, 20. August. Bild: sei