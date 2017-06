Vermischtes Mantel

07.06.2017

11

0 07.06.201711

Mit Begeisterung waren Kindergartenkinder zwei Jahre lang in der katholischen Kirche beim Adventsbetthupferl dabei. Viermal wurde im Advent eine Kerze angezündet und eine Geschichte vorgelesen. Das weckte den Wunsch, so etwas doch öfter anzubieten.

(sei) Da ein normaler Sonntagsgottesdienst für die Jüngsten zu lange dauert und auch nicht immer so kindgerecht ist, sprach Pfarrer Armin Spießl Kristina Rottenberg und Julia Böckl-Guß im Kindergarten an, ob sie nicht Lust hätten, ökumenische Kleinkindergottesdienste zu gestalten. Die Frauen holten weitere Mütter ins Boot: Eva-Maria Bühler, Petra Henrich-Weigl, Susanne Guber und Vater Josef Grasser.Sie beschafften sich Bücher zur Gestaltung von Kindergottesdiensten und legten im März los. Bisher fanden diese Gottesdienste einmal im Monat statt, aber alle zwei Wochen würde den Verantwortlichen auch gefallen. Das geht aber nur wenn die Gruppe der Erwachsenen größer wird. Eingeladen sind jeweils für 25 Minuten Kinder beider Konfessionen. Sie dürfen sich dabei auch bewegen, singen, klatschen tanzen und so spielerisch in den Glauben hineinwachsen. Kindgerechte Lieder gehören ebenso dazu, wie das Vater unser oder die Mahnung, vor dem zu Bett gehen das Beten nicht zu vergessen. Der nächste Kleinkindergottesdienst - eigentlich ist es eine Andacht - findet am Sonntag, 23. Juli, um 10.15 Uhr bei schönem Wetter in der Anlage vor der Moritzkirche statt, bei schlechtem Wetter in St. Moritz.Wegen der Ferien ist Pause bis 8. Oktober. Dann geht es um 10.15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche weiter. Weitere Termine werden dann mit dem neuen Pfarrer abgestimmt. Wünschenswert wäre ferner musikalische Begleitung mit Keyboard oder Gitarre. Wer Lust hat, die Lieder zu begleiten, kann sich bei Eva-Maria-Bühler melden.