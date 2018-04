Vermischtes Mantel

02.04.2018

"Das ging gerade noch mal gut", bemerkten Pfarrer Stephan Rödl und Harald Puckschamel vom Förderverein St. Moritz, als sie den Schaden begutachteten, den Zündler am Dienstag in der Karwoche in der Moritzkirche angerichtet haben.

Der Hauptteil der Kirche ist durch ein Gitter versperrt, aber tagsüber ist die Kirche offen, und die hinteren Bänke sind frei zugänglich. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Kirche gezündelt und das Polster der letzten Sitzbank in Brand gesetzt.Es kokelte ganz schön. Der ganze Kirchenraum war verraucht und das Holz der Kirchenbank in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem haben die Täter irgendetwas Brennbares auch in den Opferstock geworfen. "Die Zwischendecke über den Bänken ist aus Holz. Wie schnell hätte die auch in Brand geraten können. Dann hätte die ganze Kirche abbrennen können", äußerte Puckschamel entsetzt. Die Bevölkerung wird nun um verstärkte Aufmerksamkeit gebeten, und die Moritzkirche künftig auch videoüberwacht."Den Tätern, egal ob Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, ist wohl gar nicht bewusst, dass sie nicht nur bestraft werden, wenn sie überführt werden, sondern zusätzlich mit ihrem gesamten Vermögen für den Schaden haften, Eltern auch für ihre Kinder", merkten Pfarrer und Fördervereins-Vorsitzender an.Sie haben bei der Polizei Anzeige erstattet, es wird bereits ermittelt.