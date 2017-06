Vermischtes Mantel

12.06.2017

Für die Clubfreunde spielt der 1. FC Nürnberg die Hauptrolle. Aber auch abseits des Fußballplatzes haben sich die Fans aus Mantel unter neuer Führung einiges vorgenommen. Bei der Jahreshauptversammlung im VfB-Sportheim wählten die Anhänger des 1. FC Nürnberg Rainer Staufer einstimmig zum Vorsitzenden.

Als sein Stellvertreter fungiert Armin Zupfer. Kassier der Clubfreunde Mantel bleibt Erhard Kleber, Schriftführer Manfred Klier. Ihm zu Seite steht als Stellvertreterin Sophia Staufer, die sich als 32. Mitglied den Clubberern anschloss. Den Ausschuss bilden Herbert Steiner und Hans Klemm, die Kasse prüfen Hans Weidner und Werner Heindl.Die Neuwahlen unter der Leitung der beiden Markträte Klier und Siegfried Janner gingen zügig und jeweils einstimmig über die Bühne, wobei Janner das jahrelange Engagement des bisherigen Vorsitzenden Georg Junge würdigte. Nachfolger Staufer zeigte sich erfreut, dass der FCN derzeit aus den Negativ-Schlagzeilen verschwunden ist. Die Fans auch in Mantel sehen der neuen Saison des Zweitligisten mit Zuversicht entgegen. Vereinsintern planen die Mantler Clubberer die Teilnahme an der Fußball-Marktmeisterschaft und am Bürgerfest. Auch eine Radltour steht auf dem Programm sowie am 1. Juli der Besuch des Testspiels zwischen dem Club und Victoria Pilsen, das in Weiden ausgetragen wird. Der Jugendabteilung des VfB soll eine 100-Euro-Spende zukommen. Die FCN-Fans, die heuer auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken können, feiern dieses Jubiläum im Herbst am Mantler Kirchweih-Wochenende.