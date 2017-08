Vermischtes Mantel

16.08.2017

Das war nicht mehr zu retten: Am Dienstag, 15. August, ist auf einem Waldweg bei Steinfels ein Quad völlig ausgebrannt.

Laut Polizeibericht fuhr am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem neuen Quad in Steinfels berechtigterweise auf einem Waldweg, als plötzlich vom Motor Rauch aufstieg.Der Fahrer hielt an und schaute nach der Ursache. Als er die Abdeckung vom Motor öffnete, entzündete sich das Quad und brannte völlig ab. Die Feuerwehr Mantel löschte den Brand, konnte das Fahrzeug aber nicht retten.Am neuen Quad entstand ein Totalschaden von 5000 Euro.