05.12.2017

"Barbari Bavarii" halten ihr Versprechen: "Kommen, lachen, hosnbiesln." Die Zuhörer im total ausverkauften Sportheim in Weiherhammer tobten vor Vergnügen.

Weiherhammer. Richard Hirmer vom organisierenden Förderverein Fußball bestätigte, dass nach 30 Minuten im Vorverkauf alle Eintrittskarten restlos vergriffen waren. "Barbari Bavarii" trat mit dem neuen Programm "Sepp, der Durchschnittsdepp" auf. Peter Greiner mimte den Sepp, Christian Witt (Welti) den Alfons und Stephan Rosner war als "Hans" unterwegs.Das Trio ging auf musikalische Weltreise. Zuvor hatte Franzi Glaser aus Mitterhöll die Stimmung angeheizt. Von Anfang an kochte die Stimmung hoch. Alfons träumte davon, ein Sternekoch zu werden. "Er kocht mit Ingwer" - der Song ließ Rückschlüsse auf einen bayerischen Spitzenkoch zu. Bei "Das Leben ist geil" musste Tobias aus Franken die Triangel halten. Ein Akteur wollte "oimal in an Tatort a Leich spül'n und einer bleichen Wasserleichen gleichen. Der Refrain, "Douda liegt a Douda dou."Nach der Pause kamen die "Barbari Bavarii" in weiß-blauen Anzügen auf die Bühne zurück und in Südamerika an: "Ich hatsch mit meine alten Schuh, durch ein Land, das heißt Peru." Das Trio hatte ein Rezept für alle Probleme des Lebens parat, auch für die Männergrippe: "Ohne Leberkas macht das Leb'n koin Spaß". Das tobende Publikum ließ die Drei nicht ohne Zugabe von der Bühne, und so wurde aus "Sepp, dem Durchschnittsdepp" der "König der Oberpfalz". Es folgte eine Skihaserljagd mit komischer Choreographie und das nicht ganz jugendfreie "Annamirl Zuckerbirl".Zum Abschluss werden in der "Schlagerhölle" Stars auf die Schippe genommen. Leider warteten die drei Jungs in Weiherhammer vergeblich darauf, dass Dessous auf die Bühne flogen. Relikte aus vergangenen Konzerten hingen als Deko an den Mikrofonständern.