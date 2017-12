Vermischtes Mantel

22.12.2017

17

0 22.12.201717

Das Kleinkind-Gottesdienstteam hat den Kindern die Adventszeit verkürzt: Es veranstaltete am 4., 12. sowie am 19. Dezember jeweils eine besinnliche halbe Stunde in der Kirche als "Adventsbetthupferl".

Die Kinder legten vor den Altar einen Adventskranz und an jedem Abend stand eine Kerze für eine neue Geschichte. Das Gottesdienst-Team betete mit den Kindern und sang. Am Abschlussabend, dem 19. Dezember, zogen dann 25 Kinder mit Eltern oder Großeltern und Laternen zum alten Pfarrhof. Mitglieder des evangelischen Posaunenchors erfreuten die Besucher mit weihnachtlichen Kinderliedern. Dabei ging auch eine Spendenbüchse rum. Insgesamt kamen knapp 125 Euro zusammen. Sie gehen an den Bunten Kreis in Weiden.Der Bunte Kreis Nordoberpfalz bietet eine ganzheitliche und individuelle Begleitung von Familien mit frühgeborenen, chronisch- und schwerkranken Kindern. Den betroffenen Familien soll mit Hilfe einer stützenden Nachsorge der Weg in den Alltag erleichtert werden.