Vermischtes Mantel

15.08.2017

28

0 15.08.201728

Das Ablassfest in Steinfels hat Tradition. Die Glaubensbotschaft an Mariä Himmelfahrt sei dabei hochaktuell, findet der Festprediger.

Viele Gläubige aus der gesamten Region zogen bei strahlendem Sonnenschein an Mariä Himmelfahrt zum Ablassfest nach Steinfels (Markt Mantel). Die Stadtkapelle Grafenwöhr führte den Kirchenzug zum Eichenhain an. Den Festgottesdienst zelebrierten Pater Johannes Bosco aus der Abtei Speinshart, Dekan Johannes Lukas, Pfarrer i.R. Hans Bayer und Diakon Anton Feil. Pater Johannes stellte fest, dass er im vergangenen Jahr noch als Diakon teilgenommen habe und jetzt als Festprediger den Gottesdienst feiere. "Mariä Himmelfahrt - ein Ostern mitten im Sommer", sagte der Geistliche, Auferstehung und Himmelfahrt seien vergleichbar.In der Predigt stellte Pater Johannes Bosco fest, dass die Menschen ein Fest der Hoffnung feierten. Denn durch das Ja Marias habe Gott Mensch werden können. Papst Pius XII. verkündete 1950 das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel - zu einer Zeit, in der Kriege herrschten. Brandaktuell in der heutigen Zeit mit ihren schrecklichen politischen Ereignisse und Vertreibungen, fand der Geistliche.In Maria sähen die Gläubigen, wie sich die österliche Auferstehung erfüllt. Das sei auch Ziel der Gläubigen. Maria sei vorausgegangen - nach einem Leben mitten in dieser Welt. Sie habe Anteil an der Freude ihrer Mitmenschen genommen, aber auch an deren Leid. Die Kräuterbuschen, die an Mariä Himmelfahrt gesegnet werden, stünden für Kräuter der Heilung und Zeichen des Guten. Beim Steinfelser Ablass gäben die Gläubigen seit Jahrzehnten Zeugnis ab und richteten ihre Bitten an Maria für deren Fürsprache.Am Ende des Gottesdienstes segnete Pater Johannes Bosco die zahlreichen mitgebrachten und die in mehreren Körben vor dem Altar aufgebauten Kräutersträußchen. Frauen aus Mantel hatten in den Tagen zuvor Kräuter gesammelt und zu Sträußen gebunden. Dekan Johannes Lukas lud zum Frühschoppen vor dem Schlossgarten ein, der von Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und vielen Helfern vorbereitet worden war. Die Besucher erwartete dort neben einer Brotzeit auch eine willkommene Abkühlung.