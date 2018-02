Vermischtes Mantel

25.02.2018

Ein unbekannter Audifahrer rammte am Freitag, 23. Februar, in Mantel den BMW einer 79-jährigen Frau und fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 79-jährige Weidenerin war am Freitag gegen 12 Uhr mit ihrem BMW auf der Hüttener Straße in Mantel unterwegs. Laut Bericht der Polizei bog die Dame dann links in den in den Hammerweg ein. Dabei wurde sie mit großer Wucht von einem entgegenkommenden schwarzen Audi gerammt. "Dieser war nach Augenzeugenberichten sehr schnell unterwegs", heißt es im Polizeibericht weiter.Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Schaden entstanden ist. Die Polizei schätzt allein die Beschädigungen am BMW der 79-jährigen Frau auf circa 10.000 Euro.Beim schwarzen Audi handelt es sich um das aktuelle Modell des A4 (Baureihe ab 2015). Das Fahrzeug müsste im Bereich der rechten Fahrzeugfront und eventuell entlang der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein. Außerdem wurden das Gehäuse und das Spiegelglas des rechten Außenspiegels abgerissen.Die Polizei in Neustadt/WN bittet nun um Hilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Audi geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 09602/94020 zu melden.