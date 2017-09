Versuchte Tötung in Mantel

Vermischtes Mantel

15.09.2017

Großes Polizeiaufgebot in Mantel. Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitern auf einem Firmengelände in Mantel hat ein 38-Jähriger einen 40-Jährigen so schwer verletzt, dass zunächst sogar Lebensgefahr bestand. "Wir gehen aktuell von einem versuchten Tötungsdelikt aus", sagte Dietmar Winterberg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, kurz nach der Tat.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 6.30 Uhr. Die Festnahme erfolgte gegen 7.30 Uhr. Aus welchen Gründen die beiden Firmenmitarbeiter in Streit geraten waren, ist noch offen. Im Laufe der Auseinandersetzung hat der 40-Jährige seinen Kontrahenten "mit einem scharfen Gegenstand", so Winterberg, schwer verletzt. "Der Täter flüchtete an seinen Wohnort und wurde dort von Polizeibeamten festgenommen."Dabei war offenbar ein großes Kräfteaufgebot vor Ort. Das Opfer wurde klinisch versorgt und befand sich danach nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der Täter sollte noch am Freitag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.