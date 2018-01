Wirtschaft Mantel

02.01.2018

Langjährige Mitarbeiter standen bei der Weihnachtsfeier der Firma Forster aus Mantel im Hotel Lohbachwinkel im Mittelpunkt. Peter Biersack, Betriebsberater der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, ehrte zusammen mit Firmenchef Anton Forster die Anwesenden.

"Einen Betrieb kann man mit einer Familie vergleichen", betonte Biersack. "Dort verbringt man im Laufe seines Lebens oft mehr Zeit mit den Kollegen als mit der eigenen Familie. Das gibt ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die Mitarbeiter bestimmen die Geschicke und den Erfolg eines Unternehmens mit, Tag für Tag, indem sie ihre Fähigkeiten einbringen". Biersack mahnte aber auch an, dass Pausen nötig sind, um neue Kraft zu schöpfen.Firmenchef Anton Forster schloss sich den Worten Biersacks an. "Ich bin jedem einzelnen von euch dankbar, was ihr für die Firma getan habt. Wir haben schon turbulente Zeiten erlebt, aber wir sind derzeit stärker als wir es jemals waren", freute sich der Firmenchef. Eine Ehrenurkunde und die Anstecknadel in Gold erhielt für 45 Jahre Firmenzugehörigkeit Wolfgang Neid. Ihm unterstand der heutige Firmenchef noch als Lehrling. 40 Jahre dabei sind Albert und Josef Riedl. Sie erhielten Ehrenurkunde und goldene Anstecknadel. "Man kann sagen, ihr seid schon lebenslang in unserer Firma", hob Anton Forster hervor.Eine Ehrenurkunde und die silberne Nadel gingen an Stefan Schmidt für 20 Jahre und Daniel Gollwitzer für 15 Jahre Firmentreue. Ehrenurkunden für zehn Jahre Dienst bei der Firma Forster erhielten Jürgen Bergmann und Sergej Yunker. Das Unternehmen setzt sich in Mantel in der Turnhallesiedlung 7 aus den Firmen Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH, Behälter- und Apparatebau GmbH und Forster Hallenbau zusammen.