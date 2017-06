Freizeit Marktredwitz

14.06.2017

14.06.2017

und Vils in Tirol feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Grund genug für ein Fest unter Freunden.

Eine Gruppe Marktredwitzer reist vom 28. bis 30. Juli nach Vils und verbringt dort ein Wochenende mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm. Die Stadt Vils lädt am Abend des 28. Juli zu einer Jubiläumsfeier ein. Und wer möchte, kann zum Ausklang des Abends im Festzelt auf dem Eisplatz in Vils noch Party mit der in Österreich bekannten Band "Jetlag" feiern. Am nächsten Tag ist eine Wanderung zur wunderschön gelegenen Vilser Alm geplant, am Abend steht die "Nacht der Blasmusik" auf dem Programm. Beide Konzerte werden von der Vilser Krampusgruppe veranstaltet, die im vergangen Jahr beim "Marktredwitzer Adventszauber" für großes Aufsehen gesorgt hat und sicher auch in diesem Jahr ein Höhepunkt beim "Adventszauber" sein wird. Die Vilser freuen sich schon sehr auf den Besuch aus der Partnerstadt. Marktredwitzer, die interessiert sind, wieder einmal nach Vils zu fahren oder die Partnerstadt (nur wenige Kilometer von Füssen und Pfronten entfernt) kennenzulernen, erhalten weitere Infos beim Hauptamt der Stadt Marktredwitz, Telefon 09231/501-110, E-Mail hauptamt@marktredwitz.de.