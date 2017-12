Dunkle Gestalten mit furchterregenden Masken ziehen in den Stadtpark

Freizeit Marktredwitz

05.12.2017

5

0 05.12.2017

Hunderte Menschen besuchten bereits am Eröffnungswochenende den Marktredwitzer "Adventszauber" im stimmungsvoll beleuchteten, romantisch verschneiten Stadtpark. Am kommenden Wochenende steht nun mit dem Besuch der Krampus-Gruppe "Galgâ Krampâlar" aus Vils der Höhepunkt des diesjährigen "Adventszaubers" auf dem Programm. Das Spektakel dürfte auch heuer ein Besuchermagnet sein. Die dunklen Gestalten mit ihren furchterregenden Masken ziehen ab 17 Uhr durch den Markt bis in den Stadtpark - begleitet von ohrenbetäubender Musik und einem unheimlichen Feuerspektakel. Die Horde junger Männer jagt mit ihren gruseligen Holzmasken und den zotteligen Gewändern dem Publikum Angstschauer über den Rücken. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass dieser schaurige Umzug unter Umständen Menschen mit schwachen Nerven oder Herzen sowie kleine oder ängstliche Kinder erschrecken könnte. Die Gemüter können sich dann aber bei einem gemütlichen Umtrunk, entspanntem Jazz mit "Taktikum" oder einer Karussellfahrt am Marktredwitzer "Adventszauber" wieder beruhigen. Der Weihnachtsmarkt findet noch bis 23. Dezember an den Advents-Wochenenden statt. Herrlich dekorierte Buden, ein riesiger Adventskranz, täglich tolle Live-Musik für jeden Geschmack, ein großes Kinder-Karussell und abwechslungsreiche kulinarische Angebote sorgen für bezaubernde Tage in der Vorweihnachtszeit. Öffnungszeiten: Donnerstag von 15 bis 21 Uhr sowie am Freitag, Samstag und Sonntag von 13 bis 21 Uhr. Bei gutem Besuch bleibt der Markt selbstverständlich länger geöffnet. Ausführliche Infos im Internet unter www.marktredwitzer-adventszauber.de. Bild: exb