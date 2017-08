Freizeit Marktredwitz

Die Hochgebirgstour der Senioren des Alpenvereins Marktredwitz führt in das wenig bekannte Windachtal. Die sieben Bergsteiger begeben sich auf eine fünftägige Wolkenreise.

Die Leitung der Tour ins Windachtal, das südöstlich von Sölden im Ötztal abzweigt, hatte Rainer Rahn. Die Gruppe wanderte leicht ansteigend bis zur Materialseilbahn der Hildesheimer Hütte, mit der die schweren Rucksäcke zur Hütte transportiert wurden. Nun folgte mit leichtem Gepäck der steile, dreistündige Anstieg zur Hütte über den Steile-Gaiskar-Weg. Dunkle Wolken von Westen verhießen nichts Gutes. Zum Glück setzte erst 200 Meter vor der Hütte ein Starkregen ein, der zugleich einen grandiosen Regenbogen in den Berghimmel zauberte.Der Start des zweiten Tourentages begann ungemütlich. Bei Nebel, Kälte und leichtem Regen wurde vorsichtig und bedacht steil ins Gaißbachtal abgestiegen, um anschließend wieder steil, teilweise mit Drahtseilen gesichert, zum 3019 Meter hohen Gamsplatzl aufzusteigen. Wieder ging es steil hinab in das große Kar unterhalb des Triebenkarlasferners. Für Spannung und Zeitverlust sorgte die Überquerung des Triebenkarlasbaches, da am markierten Weg die Brücke weggerissen worden war. Die Gruppe querte die steilen Scheiblehn-Hänge und stieg zur Siegerlandhütte empor. Über steile Geröllfelder, ein Schneefeld und leichte Gratkletterei gelangte die Gruppe am nächsten Tag zur Windachscharte. Tourenführer Rainer Rahn hatte bereits lange die vom Tal aufsteigende Wolkenfront bemerkt und mahnte ohne Pausenstop zum sofortigen Abstieg nach Südtirol. Dies war die einzig richtige Entscheidung, öffnete die Wolkenfront doch bei Erreichen der Scharte sofort ihre Schleusen. Erst im weiten Tal der Timmelsalm besserte sich die Wetterlage.Für Aufheiterung sorgte eine weiße Kuh namens Sina, die die Gruppe Schritt um Schritt fast bis zur Timmelsalm begleitete. Am tiefsten Punkt der Runde angelangt, folgte der gefährlichste Teil der Tour. Der markierte Weg zum Gasthaus Hochfirst verlief nämlich auf der Timmelsjochstraße, was zunächst bei dem starken Verkehr für einige Verwirrungen sorgte. Im Gänsemarsch, in den Tunnels mit Blinklicht gelangte man nach rund 15 Minuten wohlbehalten zum Gasthaus. Aufgrund des Wetters musste das Programm des vierten Tourentages verkürzt werden. Auch die Gruppenstärke schwand, da ein Teilnehmer aufgrund von starken Knieschmerzen auf eine Fortsetzung der Tour verzichtete. Mit dem Linienbus fuhr man auf der Timmelsjochstraße zur auf 2474 Meter hoch gelegenen Passhöhe.Bereits beim Ausstieg aus dem Bus blies den Bergsteigern ein eiskalter Wind um die Ohren. Bei freier Sicht wanderte die Gruppe über mehrere Kare und eine Steilflanke zum höchsten Gipfelpunkt der Tour, der 2968 Meter hohen Wannenkarspitze. Ab hier war der lange, wunderschöne Gratweg zum Brunnenkogelhaus einsehbar. Der hier beginnende Erzherzog-Eugen-Weg ist knapp drei Kilometer lang und verlangt absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Weiter ging es zum Gipfel des Rötkogls, später zum Brunnenkogelhaus. Vom Sturm umtost begann der nächste Morgen. Zwischen den Wolkenbergen ragte im Westen die Wildspitze mit 3770 Metern heraus. Blauer Himmel und kühle Luft bescherten später eine fantastische Sicht auf die Dreitausender der Stubaier Alpen. Auf einem Panoramasteig querte die Seniorengruppe oberhalb des Windachtals zur Brunnenbergalm. Der Weg dorthin durch Latschen-, Lärchen- und Zirbenwälder war eine Wanderung für die Sinne. Der letzte Teil des Abstiegs führte auf bequemen Steigen nach Sölden.