Sommer und Sonne am Sandstrand mitten in der Stadt genießen

Freizeit Marktredwitz

16.06.2017

Im Winter war hier Eislauf angesagt. Jetzt im Sommer lockt der neue "MAKStrand". Der große freie Platz vor dem Auenpark muss einfach genutzt werden. Es sind genau tausend Quadratmeter Fläche mit ganz viel Sand feinster Körnung, der sich angenehm weich an Händen und Füßen anfühlt. Oberbürgermeister Oliver Weigel und die Mitarbeiterinnen der Pressestelle, Claudia Hiergeist und Diana Weiß, strahlen mit der Sonne um die Wette, als sie den "MAKStrand" der Bevölkerung übergeben. Der Bauhof unter der Leitung von Roland Sommer hat ein Kleinod geschaffen. Strandliegen und Sonnenschirme stehen für die Erholungsuchenden bereit, Beachsoccer-Tore für die Sportler. Die Verantwortlichen der Stadt sind gespannt, welche Ideen die Rawetzer für diese schöne Anlage noch haben. Sie könnten zum Beispiel ein Beachvolleyball-Netz spannen oder Federball spielen. Es ist Platz für nahezu alle Ballsportarten. Für die Kleinen sollten die Eltern Sandspielsachen mitbringen. Nach Anmeldung über die Pressestelle, Telefon 501-114, können sich Vereine, Gruppen oder Gastronomen den Platz sogar reservieren für ein eigenes Angebot an die Bevölkerung. Zwei große Bitten hat die Stadt an die Nutzer: "Grillen Sie bitte auf den Plätzen im Auenpark und halten Sie den Strand sauber." Die Marktredwitzer Steuerzahler müssen sich übrigens keine Gedanken über hohe Kosten für den "MAKStrand" machen. Den Sand, für den ein Sattelschlepper zehn Mal fahren musste, wird der Bauhof im Herbst weiterverwenden, zum Beispiel um unter der Straße verlegte Rohre einzusanden. Bild: Pirner