Super-Fete im Auenpark

Freizeit Marktredwitz

30.05.2017

32

0 30.05.201732

Da funkelt nicht nur das Feuerwerk. Auf Hochglanz polierte Oldtimer, fesche Damen auf der Bühne und ein lauschiger Sommerabend: "Faszination Auenpark" sorgt wieder für glänzende Augen.

(fphb) Sommer, Samstag, super Fete: Was will man eigentlich mehr? Im Prinzip nichts, und doch setzten die Veranstalter von "Faszination Auenpark" auch in diesem Jahr noch mindestens einen drauf. Als wahrer Ohren- und Augenschmaus entpuppten sich die sechs jungen Musikerinnen, die "Midnight Ladies". Und gutes Essen gab es reichlich, wie es sich für eine Geburtstagsfeier geziemt. Denn mit dem Fest im Grünen erinnert der Förderverein Auenpark Jahr um Jahr an die Gartenschau von 2006. Fördervereinsvorsitzender Martin Gramsch begrüßte die vielen Gäste und die Mitglieder des Oldtimerclubs aus Langenau bei Ulm. Deren geparkte Schätze fanden rasch das Interesse der Besucher und bei einer Verlosung waren Rundfahrten im Oldtimer zu gewinnen.Gewonnen hatte aber schon, wer dem Auftritt der Damenband lauschte: Die sechs Musikerinnen, alle aus Bayern und im Dirndl auf der Bühne, boten Ohrwürmer quer durch die deutschen und internationalen Hitparaden. Dass die Combo 2014 zur besten Damenband in Bayern gekürt worden war, verwundert nicht. Aber nicht nur bei der musikalischen Unterhaltung hatte der Förderverein keine Kosten gespart: Zum Abschluss tauchte ein Hochfeuerwerk den Auenpark in ein stimmungsvolles Licht.