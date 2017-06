Kultur Marktredwitz

19.06.2017

Annika Teubner ist 16 Jahre jung. Was sie auf ihrer Gitarre "zaubert", gehört nachweislich zum Besten, was Deutschland im Bereich "Pop Gitarre" in dieser Altersklasse zu bieten hat. Annika erreicht beim Bundeswettbewerb die Höchstpunktzahl.

2700 junge Musiker, 1400 öffentliche Wertungsspiele, rund 500 Stunden Musik, 130 Fachjuroren in 23 Gremien und schließlich 545 erste, 695 zweite und 635 dritte Bundespreise, mit denen das Bundesjugendministerium die künstlerischen Leistungen auszeichnete: So weit die Eckdaten des 54. Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert", der in Paderborn stattfand.Die Marktredwitzerin Annika Teubner aus der Musikschulklasse von Benjamin Rodigas war mitten drin statt nur dabei. Das Besondere: Nachdem sie bereits beim Regionalwettbewerb im Februar in Bamberg mit 25 Punkten das höchstmögliche Ergebnis erreichte, erspielte sie sich beim Landeswettbewerb in Bad Kissingen mit 24 Punkten die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Hier überzeugte sie die hochrangig besetzte Jury ebenfalls von ihrem Talent und bekam dafür in der Altersstufe 4 einen "1. Preis", wieder mit 25 Punkten und der Wertung "hervorragend". Als Annika Teubner vor acht Jahren ihren ersten Gitarren-Unterricht erhielt, dachte sie wohl noch nicht daran, jemals an einem Wettbewerb teilzunehmen. Nach Einblicken in die Klassik begann sie sich der Sparte "Gitarre Pop" zuzuwenden. Diese Stilrichtung, die in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung gemacht und viele neue Talente hervorgebracht hat, befasst sich mit moderner Literatur, bei der es vorrangig um sogenannte "Fingerstyles" im Rock-Pop-Bereich geht. Besonderes Merkmal ist hier vor allem der Einsatz der Gitarre als Rhythmus- und Melodieinstrument zur gleichen Zeit. Mit ihrem Programm "Seventh #9" des Komponisten Sungha Jung, einem virtuosen Stück, das Anleihen aus Blues und Funk beinhaltet und sehr viele perkussive Techniken integriert, ihrer Eigenkomposition "Simplexity", bei dem ein Thema mit einer Loop-Station aufgenommen und darüber improvisiert wird, und dem Titel "Ocean" von John Butler traf sie bei der Jury voll ins Schwarze."Dies ist eine unglaubliche Leistung", so Musikschulleiter Erwin Jahreis in einer ersten Stellungnahme. "Denn von insgesamt 36 Teilnehmern in dieser Sparte haben nur zwei Spieler dieses Ergebnis erreicht - bundesweit!" Damit aber nicht genug. Annika Teubner wurde auch noch der Sonderpreis des Musikhauses Thomann (Bamberg) verliehen. Darüber freut sich Annika besonders. Mit einem Preisgeld von 1000 Euro lässt sich das Taschengeld nämlich ganz gut aufbessern.Ihren nächsten Auftritt in Marktredwitz absolviert die junge Künstlerin am 20. Juli um 19 Uhr in der Stadthalle beim großen Sommerkonzert der Musikschule. Mit ihrer Band "4 and a half non blondes" übernimmt sie dort auch die musikalische Umrahmung der anschließenden Sommernachtsparty.