Kunterbuntes Kunstspektakel

Marktredwitz

08.06.2017

08.06.2017

In eine kunterbunte Künstlerwerkstatt verwandeln sich am Samstag, 10. Juni die Marktredwitzer Innenstadt, der Castelfranco-Emilia-Platz und das Kösseine-Einkaufs-Center: Ab 11 Uhr steigt das Straßenfestival "Buntes Pflaster".

Straßensperrungen Wegen der Veranstaltung "Buntes Pflaster" sind am Samstag ab 7 Uhr die Dammstraße im Bereich der Zufahrten zur Lindenstraße und dem Markt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt bis zum Malzhaus bleibt offen. Zudem werden im Markt und in der Lindenstraße Parkverbote ausgewiesen. Nach Veranstaltungsende werden die Straßen für den Verkehr wieder frei gegeben, wie die Stadt Marktredwitz mitteilt.

Innenstadtkoordinator Dominik Hartmann und MAKnetisch-Vorsitzender Sebastian Macht werden das farbenfrohe Spektakel mit Oberbürgermeister Oliver Weigel vor der Theresienkirche eröffnen. Dabei werden sich alle Straßenkünstler mit einer kurzen Kostprobe ihres Könnens präsentieren.Nach dem Startschuss geht es Schlag auf Schlag weiter. Zahlreiche Profimaler und Hobbykünstler werden die Gehwege und Straßenflächen der Innenstadt und des Castelfranco-Emilia-Platzes in bunte Farben tauchen. Vor dem Historischen Rathaus wird der Chilene Victor Adolfo Boni malen, Francesca Arsi aus Florenz bringt ihre Kunst in der Lindenstraße aufs Pflaster, der Oberbayer Anton-Martin Goestl wird im Obergeschoss des KEC ein Kunstwerk entstehen lassen und dem aus Italien anreisenden Fabio Fedele kann auf dem Castelfranco-Emilia-Platz bei der Erstellung eines Bildes zugesehen werden.Hobbymaler zaubern ebenfalls eindrucksvolle Bilder auf den Asphalt. "Zahlreiche Malflächen im gesamten Marktredwitzer Markt warten darauf, prächtig bemalt zu werden, wenige Plätze sind noch frei, daher empfehle ich eine rasche Anmeldung", so Dominik Hartmann. Zwar ist auch am Festivaltag für Kurzentschlossene eine spontane Teilnahme möglich, allerdings ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Anmeldungen zum Malen sind möglich unter Telefon 09231/501 304, per Mail (dominik. hartmann@marktredwitz.de) oder auch auf der Facebook-Seite des "Bunten Pflasters" ( www.facebook.com/BuntesPflaster). Alle Bilder der Hobbykünstler nehmen am großen ESM-Malwettbewerb teil. "Heuer stimmt nicht nur eine Jury über die Siegerbilder ab, sondern alle Bilder werden auf die Facebook-Seite des "Bunten Pflasters" gestellt. Dort kann jeder User online abstimmen. Den Sieger erwarten 120 Euro, für den zweiten Platz gibt es 80 Euro und der dritte Gewinner bekommt 50 Euro. Große Kindermalflächen stehen auf dem Castelfranco-Emilia-Platz und in der Lindenstraße für die Kleinen zur Verfügung, auf denen nach Herzenslust einfach losgemalt werden kann."Wir wollen den öffentlichen Raum als Bühne zu inszenieren, indem alle Generationen Kunst kostenfrei erleben können", erklärt Sebastian Macht. Verblüffende Zauberei, außergewöhnliche Jonglage, unterhaltende Comedy, ausdrucksvolle Artistik und imposantes Varieté finden tagsüber im gesamten Markt bei über 25 eintrittsfreien Shows statt.Erstmalig sind Künstler aus Südamerika beim Bunten Pflaster. Das argentinische Duo "Cia Intrépidos" wird Comedy und Artistik miteinander verbinden und auf einer rund zwei Meter hohen Slackline balancieren. Die unterhaltsame Show ist um 12 Uhr vor der Theresienkirche, um 14 Uhr im westlichen Markt und um 15.30 Uhr auf dem Castelfranco-Emilia-Platz zu erleben. Der in Somalia geborene Künstler Babu tritt ebenfalls zum ersten Mal in Marktredwitz auf. Mit seiner Hutjonglage, gepaart mit Tollpatschigkeit, spielt er um 11.30 Uhr im westlichen Markt, um 13 Uhr auf dem Castelfranco-Emilia-Platz, um 15 Uhr vor der Theresienkirche und um 16.30 Uhr in der Pfarrgasse. Der Jongleur und Clown Café Solo präsentiert seine lateinamerikanisch geprägte Show um 12 Uhr auf dem Castelfanco-Emilia-Platz, um 13.30 Uhr in der Pfarrgasse, 14.30 Uhr im westlichen Markt und um 17 Uhr vor der Theresienkirche.Braidon Morris aus Lancester hat schon 2016 mit seinem Denglisch das Publikum des Bunten Pflasters begeistert. Heuer kehrt er um 12.30 Uhr in der Pfarrgasse, um 14.30 Uhr in der Pfarrgasse, um 16 Uhr vor der Theresienkirche und um 17.30 Uhr im westlichen Markt zu sehen. "Der wunderbare Herr Mai" verspricht nicht nur magische Kräfte, sondern auch ein kurioses Feuerwerk aus Comedy und Täuschungskunst. Er verzaubert die Besucher um 11.30 Uhr in der Pfarrgasse, um 13.30 Uhr im westlichen Markt, um 15.30 Uhr in der Pfarrgasse und um 17 Uhr auf dem Castelfranco-Emilia-Platz. Feuerspucken und Feuerjonglage bietet das Duo "Schenkspass", das um 12.30 Uhr im westlichen Markt, um 14 Uhr vor der Theresienkirche, um 16 Uhr auf dem Castelfranco-Emilia-Platz und um 17.30 Uhr in der Pfarrgasse auftreten wird. Die Messerjonglage auf dem drei Meter hohen Einrad ist der Höhepunkt der Show von "NilyNils". Er wird sich um 13 Uhr vor der Theresienkirche, um 15 Uhr auf dem Castelfranco-Emilia-Platz und um 16.30 Uhr im westlichen Markt präsentieren.Ab 19 Uhr klingt das "Bunte Pflaster" beschwingt vor der Theresienkirche aus. Die Marktredwitzer Band "Taktikum" wird Jazz- und Swing-Klänge zu Gehör bringen.