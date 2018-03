Kultur Marktredwitz

18.03.2018

5

0 18.03.2018

Der Marktredwitzer Wolfgang Geiger bringt eine musikalisch-literarische Revue auf die Bühne. Mit Max Dollinger und dem Palais-Orchester lädt er am 8. April zum Musik-Abend.

Von Peggy Biczysko

Am Wendepunkt

Miterleben

Die Mitwirkenden Am künstlerischen Projekt Wolfgang Geigers beteiligen sich die Musiker: Klavier: Wolfgang Geiger (Hochschule für Musik Weimar); Gitarre: Torben Hebrock (Hochschule für Musik Weimar); Klarinette: Ingo Lößer (Hochschule für Musik Weimar); Klarinette: Charlotte Skill (Hochschule für Musik Weimar); Posaune: Eric Weber (Hochschule für Musik Weimar); Saxofon: Louis Flaig (Hochschule für Musik Weimar); Trompete: Benedikt Geiger (Darmstadt); Schlagzeug: Johannes Geiger (Marktredwitz); Bass: Sebastian Köllner (Marktredwitz); Geige: Josefine Schlät (Hochschule für Musik und Theater Leipzig); Gesang: Max Dollinger (Hochschule für Musik/Theater Leipzig).



Die musikalisch-literarische Revue dauert mit Pause rund zwei Stunden. Der Eintritt zu diesem Debüt ist frei. Allerdings wird um freiwillige Spenden gebeten. Unterstützt werden die beiden Macher - Wolfgang Geiger und Max Dollinger - von mehreren Sponsoren. Der Elternbeirat der Marktredwitzer Musikschule verkauft Getränke und bietet etwas zum Knabbern an. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass bereits ab 16.30 Uhr. (fph)

Der gestylte Gentleman mit schwarzem Frack und ebensolcher Fliege hat lässig einen knallroten, mit Spitze besetzten Büstenhalter um seinen Finger gewickelt. In der anderen Hand balanciert er eine kleine Lok. Er ist eben ein verspielter Mann. Was das Foto auf dem Flyer widerspiegelt, ist bei Wolfgang Geiger und Max Dollinger Programm. Die beiden leidenschaftlichen und professionellen Musiker aus Marktredwitz und Regnitzlosau bringen mit dem Stück "Der verspielte Mann" ihr Debüt auf die Bühne. Am 8. April präsentiert Wolfgang Geiger in der Stadthalle Marktredwitz sein erstes großes künstlerisches Projekt zusammen mit "Max Dollinger & Palais-Orchester".Die beiden Musiker, die sich in Hof kennen gelernt haben, als sie noch die Schulbank drückten, sind schon ganz heiß auf ihren Auftritt. "Wir wünschen uns, dass das Publikum in entspannter Atmosphäre schmunzelt, weint und vor allem viel lacht", meint Geiger augenzwinkernd. Was erwartet denn die Besucher, wenn es zu solchen Gefühlsausbrüchen kommen soll? "Der Abend bietet eine einzigartige Revue, die in origineller Art und Weise arrangierte Stücke von Max Raabe, Roger Cicero, Georg Kreisler und Emmerich Kálmán sowie viele weitere Lieder aus den Genres Chanson, Jazz und Operette verbindet", verrät Dollinger.Erzählt wird in den Arrangements des Marktredwitzers Wolfgang Geiger, der nach seinem Abitur 2011 am Jean-Paul-Gymnasium Hof schulpraktisches Klavierspiel studiert hat, die Geschichte des "verspielten Mannes", der an einem Wendepunkt seines Lebens einen Rückblick wagt: Angefangen bei kindlicher Naivität und Ängstlichkeit über die pubertäre Selbsterfahrung und das Entdecken des Studentenlebens bis hin zum Loslösen vom Elternhaus und der ersten ernsthaften Beziehung sieht der verspielte Mann im Zeitraffer sein bisheriges Leben an sich vorbeiziehen - um am Ende dann bei sich anzukommen? Der 26 Jahre alte Pianist und Arrangeur Wolfgang Geiger und der 22-jährige Sänger und Sprecher Max Dollinger stehen nicht zum ersten Mal gemeinsam im Rampenlicht. Im Dezember vergangenen Jahres haben sie im Friedrichstadtpalast beim "Bundeswettbewerb Gesang Berlin" mit Ausschnitten aus dieser Revue bereits den Förderpreis der Stiftung Rosenbaum gewonnen. Doch nun kommt erstmals das komplette musikalisch-literarische Programm auf eine Bühne - originell arrangiert für das eigens gegründete Palais-Orchester. Es vereint Studenten der "Hochschule für Musik Franz Liszt" Weimar und Musiker aus Marktredwitz, die für dieses Projekt zum ersten Mal zusammenkommen.Eine Vorlage hat Geiger, der gerade seinen Master in Musiktheorie anpeilt, und Dollinger, der klassischen Gesang studiert, kein Geringerer als Kurt Tucholsky geliefert: "Da haben wir Männer Griechisch und Geschichtszahlen lernen müssen - und die Eisenbahn stand in der Pappschachtel und langweilte sich, und nun tragen wir Zeit unseres Lebens die Sehnsucht mit uns herum, uns einmal richtig auszuspielen." Dieses Zitat brachte die Musiker auf den Plan, den "verspielten Mann" zu inszenieren. "Wir wollen nicht einfach zusammenhanglos Stücke spielen, vielmehr soll ein roter Faden die Zuschauer das Leben dieses Mannes nachvollziehen und miterleben lassen", erläutert Geiger. Daher wechselten Gedichte und Musikstücke einander ab.Ein wenig schmunzeln die beiden jungen Männer schon über die Geschichte, die sie auf die Bühne bringen. "Hier geht es ja um Bindungsängste, und wir sind beide schon in langjährigen Beziehungen", kann sich Max Dollinger ein Grinsen nicht verkneifen. Während Wolfgang Geiger sämtliche Arrangements geschrieben hat, haben beide gemeinsam den "groben Fahrplan entwickelt". Das eigens gegründete Salon-Orchester heißt deswegen "Palais", weil Geiger in Weimar Am Palais studiert hat.Die Musiker stecken voller Elan und haben noch unendlich viele Pläne. Max Dollinger sieht sich als Sänger und Darsteller in "jeglicher Form". Unterhaltendes Musiktheater ist sein Ding, "wie zum Beispiel in der Komischen Oper in Berlin oder der Staatsoperette in Dresden". Wolfgang Geiger, der einer musikbegeisterten Marktredwitzer Familie entstammt, sieht seine Zukunft eher im Hochschuldienst. "Der normale Schritt wäre nach meinem Schulmusik-Studium eigentlich Musiklehrer am Gymnasium." Derzeit hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule Leipzig. "Mal sehen, was kommt."