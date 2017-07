Musischer Zweig überzeugt beim Best-of-Konzert

Kultur Marktredwitz

10.07.2017

Wie kaum eine andere Kunst schafft es die Musik, den Zuhörer von Kummer und Bedrücktheit zu befreien. Herzschlag, Blutdruck, Muskelspannung und Atmung reagieren auf Musik, das Gehirn wird mobilisiert und Glücksgefühle entstehen - besonders, wenn Musik geteilt wird. 18 Schüler des musischen Zweiges am Otto-Hahn-Gymnasium taten dies bei einem Best-of-Konzert vor einer gut gefüllten Aula. Die besten musikalischen Überbringer aus den Klassen 5 bis 9 wurden nach ihrem obligatorischen Vorspiel ausgewählt, ihre Stücke von Bach, Chopin, Mozart, Haydn, Schubert, Rieding und weiteren Komponisten einem größeren Publikum vorzutragen. Das zweistündige Konzert, geleitet von Oberstudienrat Andreas Krauß, war kurzweilig, tragisch und erheiternd zugleich - Gänsehaut verursachender Balsam für die Seele. Dafür sorgten mit herausfordernden Stücken für die Violine Hannah Dutkiewicz, Leon Bi, Maria Sailer und Magdalena Waldmann, am Klavier Annika Leimgruber, Ronia Pointl, Magdalena Kapsch, Michael Schreiner, Antonio Herrmann, Nicholas Seifert und Franziska Wächter. Leni Christl und Maria König zauberten hohe Klänge mit der Querflöte. Zeitgenössische Musik brachten am Tenorsaxophon Hendrik Müller und Felix Göllner hervor; am Altsaxophon Lorenz Röhrig, Dennis Brodt und Vanessa Gensch. Die Gitarren zupften Luisa Webersinke und im Duett Mustafa Turan und Christian Pflaum, am Cello brillierte Paula Hermann. Der nächste musikalische Auftritt von Schülern des OHG findet bereits am 25. und 26. Juli bei den Sommerkonzerten statt. Bild: exb