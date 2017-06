Kultur Marktredwitz

11.06.2017

11.06.2017

Der Samstag hätte nicht perfekter sein können: Das Wetter zeigte sich temperatur- und sonnentechnisch von seiner besten Seite und ein angenehmer Wind sorgte für Erfrischung. Ideale Rahmenbedingungen für das Straßenfestival "Buntes Pflaster".

Diabolos und Flammen

Aus Italien

Um 11 Uhr gab es den Startschuss durch Oberbürgermeister und "Wetterschirmherrn" Oliver Weigel sowie den beiden Organisatoren des Spektakels, Sebastian Macht und Dominik Hartmann. Sie stellten die acht Straßenkünstler vor, die den ganzen Tag für Action und Show im gesamten Altstadtgebiet sorgten.Wer auf Feuerkunst steht, für den waren Frederik und Christian Schenk alias "Duo Schenkspass" aus Würzburg die richtige Adresse. Sie schossen Flammen in den Himmel, schlüpften in große Gummiballons oder wirbelten Diabolos durch die Luft. "Cia Intrépidos" aus Argentinien beeindruckten mit Seil- und Bodenakrobatik, die Schwerkraft schien dabei aufgehoben zu sein. Der Schotte Braidon Morris eroberte mit seinen Geschichten und Tricks im Nu die Herzen der Kinder. "Der wunderbare Herr Mai" sorgte mit seinen Späßen für jede Menge Gute Laune und Babu aus Somalia präsentierte, wie man mit fünf Hüten gleichzeitig jonglieren kann. So mancher Passant wurde dabei kurzerhand in seine Kunststücke eingebunden. "Café Solo" und sein Partner "Muy Moi" hatten eine Mischung aus Akrobatik und Humor im Gepäck, das Verweilen auf spitzen Nagelbrettern gehörte auch dazu. Und "NilyNils" wollte hoch hinaus mit seinem drei Meter hohem Einrad, darauf jonglierte er spitze Messer. Aber das "Bunte Pflaster" ist nicht nur ein Akrobatikfestival sondern eben auch ein Stelldichein der Pflastermaler. Gleich vier Profimaler zeigten ihr Können: Der Chilene Victor Adolfo Boni malte vor dem historischen Rathaus das Mädchen mit dem Perlenohrring von Jan Vermeer und Anton-Martin Goestl aus Oberbayern bannte im KEC eine beeindruckende Raubkatze auf den Boden.Aus Italien reisten Francesca Arsì und Flavio Coppola an. Erstgenannte verewigte sich mit ihrem anmutigen Bild in der Lindenstraße und Coppola verblüffte mit einer indischen 3-D Malerei auf dem Castelfranco-Emilia-Platz. Und natürlich gab es in der gesamten Altstadt jede Menge kleine und große Malkünstler, die nach Herzenslust ihre Motive aufs Pflaster brachten."Die Bilder der Freizeitmaler nehmen am großen ESM-Malwettbewerb teil, bei dem es für den 1. Platz 120 Euro gibt, der zweite Sieger freut sich über 80 und der dritte über 50 Euro als Preis.