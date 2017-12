Von besinnlich bis schwungvoll

Kultur Marktredwitz

13.12.2017

Das dritte Wochenende des "Marktredwitzer Adventszaubers" steht bevor: Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und viele Spezialitäten freuen.

Die romantisch geschmückten Buden sollen die Gäste wieder mit Handwerkskunst und verschiedenen Köstlichkeiten verzaubern. Heute öffnet der Markt ab 15 Uhr seine Pforten, ab 18 Uhr sorgt der Schönbrunner Posaunenchor für festliche Stimmung. Am Freitag wird es schwungvoll mit "Gery's Swing Duo". Mit Charme und Witz werden die Besucher bei Laune gehalten.Beim Familiennachmittag am Samstag übernimmt "Rodscha aus Kambodscha" das Kommando. Große und kleine Kinder sind ab 14 Uhr zum Mitsingen und Tanzen eingeladen. Zum Abschluss darf am Sonntag noch einmal der Stimme der Solistin Andrea Marie gelauscht werden. Ab 18 Uhr ist sie auf der Adventszauber-Bühne zu hören.Der Weihnachtsmarkt findet noch bis 23. Dezember statt. "Herrlich dekorierte Buden, ein riesiger Adventskranz, täglich Live-Musik für jeden Geschmack, ein großes Kinder-Karussell und abwechslungsreiche kulinarische Angebote sorgen für bezaubernde Tage in der Vorweihnachtszeit", betonen die Organisatoren. Öffnungszeiten: Donnerstag von 15 bis 21 Uhr sowie am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 21 Uhr. Bei gutem Besuch bleibt der Markt auch länger geöffnet. Ausführliche Infos und das ganze Programm gibt es unter www.marktredwitzer- adventszauber.de und auch auf Facebook unter "Marktredwitzer Adventszauber".