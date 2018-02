Politik Marktredwitz

23.02.2018

6

0 23.02.2018

Eine großzügige finanzielle Zuwendung zeigt die Verbundenheit der Ehrenbürgerin und Altoberbürgermeisterin Dr. Birgit Seelbinder zu "ihrer Stadt": Anlässlich ihres 70. Geburtstags hat sie auf Geschenke verzichtet und um Spenden für die Sing- und Musikschule Marktredwitz gebeten.

Am Freitag überreichte sie die stattliche Spende in Höhe von 2525 Euro an Musikschulleiter Erwin Jahreis. Seelbinder bedankte sich außerdem ausdrücklich für den gelungenen Empfang zu ihrem 70. Geburtstag, der im Historischen Rathaus von der Stadt Marktredwitz für sie ausgerichtet wurde.Dies sei eine sehr nette Geste der Stadt Marktredwitz gewesen, für die sie sich mit ihrer Spende an die Musikschule erkenntlich zeigen möchte. Musikschulleiter Erwin Jahreis war der Pressemitteilung zufolge von der großzügigen Gabe beeindruckt: "Es ist mir eine Ehre, diese Spende nicht nur entgegenzunehmen, sondern vor allem auch zum Wohle der Musikschüler einzusetzen." Ein Großteil des Geldes wird in die Gestaltung und den Ausbau der Räumlichkeiten der Musikschule fließen.Auch Oberbürgermeister Oliver Weigel bedankte sich im Namen der Stadt Marktredwitz und der Musikschule bei seiner Amtsvorgängerin und übergab ihr ein Fotoalbum als Andenken an ihren 70. Geburtstag.