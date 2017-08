Politik Marktredwitz

02.08.2017

02.08.2017

Der Stadtrat Marktredwitz stellt Regeln für die Belegung des alten Hagebaumarktes auf. Sie sollen den Einzelhandel stärken und dennoch die Innenstadt schützen.

Möbel oder Kfz-Zubehör

Rechtssicherheit

Es ist ein Spagat, den die Stadt Marktredwitz hinkriegen muss: Denn zum einen sollen die Flächen im alten Hagebaumarkt wieder belegt und genutzt werden (was sich ja auch der Besitzer Shahab Banki wünscht), andererseits sollen der Einzelhandel gestärkt und gleichzeitig die Händler in der Innenstadt geschützt werden. Mit einem neuen Bebauungsplan, den der Stadtrat einstimmig auf den Weg gebracht hat, soll das gelingen.Erworben hat das Hagebau-Areal die Firma Banki Immobilien-Vermögensverwaltungs-GmbH, die es neu ordnen und verschiedenen Nutzern zur Verfügung stellen will. Die Stadt hatte der Firma bereits die Genehmigung zur Neuaufteilung und Umnutzung erteilt. Allerdings muss dafür der Bebauungsplan aus dem Jahr 1993 geändert werden. So wird aus dem bisherigen Sondergebiet "Baumarkt" ein Sondergebiet "Fachmarktzentrum mit innerstädtischer Ergänzungsfunktion". Wie Bauamtsleiter Stefan Büttner in der Sitzung erläuterte, beinhaltet der neue Bebauungsplan mehrere konkrete Vorgaben. Das Angebot in dem früheren Baumarktgebäude soll ein ergänzendes, aber auf keinen Fall ein konkurrierendes Angebot zum Einzelhandel in der Innenstadt sein. So sollen dort Fachmärkte entstehen, die mindestens 400 Quadratmeter und höchstens 900 Quadratmeter groß sind. "Wir wollen hier eben nicht den Metzger, den Bäcker oder den Juwelier ansiedeln", sagte Büttner. Die seien in der Innenstadt besser aufgehoben.Vielmehr sind nach dem neuen Bebauungsplan größere Fachmärkte vorgesehen. Auf Nachfrage von Klaus Haussel (SPD) präzisierte Büttner die erlaubten Anbieter: Möglich seien Märkte für Zoo- oder Tierbedarf, Sportgroßgeräte oder Campingartikel, Gartenbedarf, Elektroartikel, Möbel, Fahrradhandel und -zubehör, Kfz-Zubehör oder Teppichhandel. Bereits belegt seien ja die Segmente Baumarkt/Renovierung und Spielzeugmarkt. Lebensmittelsortimente seien in diesem Bereich ausgeschlossen. Genehmigt hat der Bauausschuss außerdem in seiner Sitzung ein Fitness-Studio. Festgelegt ist auch, dass es pro Warensegment nur einen Fachmarkt geben soll. Eine weitere Einschränkung ist, dass höchstens 10 bis 15 Prozent des Angebotes bis zu einer Verkaufsfläche von höchstens 100 Quadratmetern in jedem Markt von innerstädtischen Randsortimenten belegt sein dürfen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Kleinwaren, die man in der Regel im Kassenbereich findet.Mit diesen Festsetzungen gebe man dem Planer Rechtssicherheit für sein weiteres Vorgehen, allerdings auch einen Rahmen, den er nicht verlassen dürfe, argumentierte Büttner. "Wir wollen den alten Hagebaumarkt bespielen, ohne der Innenstadt zu schaden", präzisierte der Bauamtsleiter. In dem Gebäude gebe es aber große Flächen, die eine sehr gute Ergänzung zu dem Angebot in der Innenstadt sein könnten.Weiterhin gelten nach Büttners Worten die grundsätzlichen drei Ziele des Einzelhandelskonzeptes: Erstens der Ausbau und die Stärkung der regionalen Versorgungsfunktion des Oberzentrums Marktredwitz. Büttner verwies darauf, dass man dabei auch ein Auge auf die tschechischen Kunden haben müsse. "Der Einzelhandel schläft auch in der Tschechischen Republik nicht." Zweitens müsse die flächendeckende und wohnortnahe Versorgung der Marktredwitzer Bürger gesichert sein und drittens der Versorgungsbereich Innenstadt gestärkt werden.