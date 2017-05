Vermischtes Marktredwitz

30.05.2017

Nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen kommen 170 Schüler derzeit gehörig ins Schwitzen. Am Montag haben die Abiturprüfungen an FOS und BOS in Marktredwitz begonnen. Waren am Montag Deutsch und am Dienstag Englisch gefordert, folgen am Donnerstag Mathematik und am Freitag schließlich Physik/Betriebswirtschaftslehre/Pädagogik-Psychologie. Bild: exb