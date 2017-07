Vermischtes Marktredwitz

02.07.2017

2

0 02.07.2017

Den besten Schulabschluss im Otto-Hahn-Gymnasium seit 20 Jahren legte Eva Liebert ab. Sie bestand das Abitur mit 1,0 und 883 von 900 möglichen Punkten. Ebenfalls mit der Note 1,0 schlossen Christiane Stehbach, Sebastian Linhardt und Lukas Röhrig ab. Fabian Zeitler erarbeitete sich den Notendurchschnitt von 1,1, Johanna Busch, Katharina Russ und Lena Bock 1,2. Insgesamt 31 Schüler von 104 Abiturienten hatten eine 1 vor dem Komma.

Eva Liebert bekam ein e-fellows-Stipendium, ebenso Christiane Stehbach, Sebastian Linhardt, Lukas Röhrig, Fabian Zeitler, Johanna Busch, Katharina Russ, Lena Bock, Tim Goldmann, Franziska Gruber, Konstantin Beblik, Annika Pfosch und Sebastian Strahl. Für die beste Seminararbeiten wurden ausgezeichnet: Lena Bock (Chemie), Alicia Fuchs (Englisch), Christiane Stehbach (evangelische Religionslehre), Sophia Freundl (Kunst), Eva Liebert (Latein), Josef Ernstberger, Sebastian Strahl (Mathematik), Jonas Sticht (Physik).

Von Schulchor bis Sozialpreis

Marktredwitz. (lpp) Fünf Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums erhielten zum Abschluss auch das MINT-EC-Zertifikat überreicht. Für herausragende Leistungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich über viele Jahre waren dies Eva Liebert, Johanna Busch, Tim Goldmann, Christian Hörath und Jonas Sticht . Der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Thomas Sticht würdigte den uneigennützigen Einsatz in der Qualifikationsphase von Sophia Freundl , Lea Schatzberger und Johannes Weigel mit dem Sozialpreis. Für ihr langjähriges Mitwirken im Kammerchor, dem Orchester und der Big Band erhielten Buchgutscheine: Ronija Beck, Lena Bock, Lea Brenner, Johanna Busch, Kim Dreßel, Luisa Engelmann, Sophia Freundl, Alicia Fuchs, Tim Goldmann, Franziska Gruber, Kathrin Kuchenreuther, Nicole Langner, Eva Liebert, Bernadette Lippert, Sabrina Malzer, Sophia Mehler, Annika Pfosch, Larissa Pöllath, Lukas Röhrig, Amelie Rutert, Christopher Schmidkonz, Adrian Schübel, Victoria Sommerer, Christiane Stehbach, Sebastian Strahl, Johannes Weigel, Anna-Lena Weileder und Fabian Zeitler . Für das Cambridce Certificate in Advanced Englisch, das ein über das Abitur hinausgehendes Sprachniveau bescheinigt, haben Tim Goldmann, Karla Kosczor und Laura Krämer die Prüfung mit großem Erfolg und Kathrin Kuchenreuther mit herausragendem Erfolg belegt.

Als ganz besonderen Jahrgang würdigte Schulleiter Stefan Niedermeier die Abiturienten 2017. Nicht nur wegen der guten Noten, sondern auch wegen des menschlichen Faktors.

Bei der Verabschiedung in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums stellte der Studiendirektor das Udo-Lindenberg-Lied "Ach wie gerne wäre ich im Club der Millionäre" in den Mittelpunkt seiner Rede. Den Weg zum Millionär oder aber auch "nur" zu einem erträglichen Auskommen liege nun vor diesem "besonderen Jahrgang". Zum einen stellte Niedermeier die besonders hohe Punktzahl von 883, die Eva Liebert schaffte, heraus. Zum anderen war dieser Jahrgang der erste, der nicht nur zwischen naturwissenschaftlich-technischer und sprachlicher Ausbildungsrichtung, sondern auch den musischen Zweig wählen konnte. "Egal, was ihr gewählt habt, ihr habt es sehr gut gemacht", lobte der Schulleiter.Niedermeier lobte vor allem den menschlichen Faktor dieses Jahrgangs. Von Witz und gegenseitigem Respekt geprägt seien die Gespräche stets gewesen, es habe keinem an Empathie gemangelt. Dies habe sich auch in den Vorbereitungen zum Abischerz gezeigt, als unter dem Motto "Make OHG great again" auf den "amtierenden und irritierenden" US-Präsidenten Trump angespielt und Kritik an der aktuellen Weltpolitik mit Spaß verbunden wurde. Gemäß dem Musikstück "Amoi seng ma uns wieder", das die Solisten der Q12 sehr einfühlsam vortrugen, wünschte sich der Schulleiter ein Treffen im generalsanierten OHG, "der dann schönsten und modernsten Schule Bayerns". Stellvertretender Landrat Roland Schöffel versprach, eine Sanierung zu unterstützen. Den Abschlussschülern riet er, sich von alten Gewohnheiten loszueisen, neue Menschen und Wege kennenzulernen - und wenn möglich ins "Paradies", wie Ministerpräsident Horst Seehofer kürzlich sagte, zurückzukehren. "Die Wirtschaft in Oberfranken brummt", so Schöffel. "Menschen wie ihr könnt das Paradies wieder mit herstellen." Zweiter Bürgermeister Horst Geißel riet den Absolventen, das gesetzte Ziel auch bei Rückschlägen nie aus den Augen zu verlieren. Günter Kopp bat als Stellvertreter des Tirschenreuther Landrates Wolfgang Lippert die jungen Leute, sich im sozialen Leben zu engagieren: "Nicht nur die Noten allein, sondern der Umgang mit den Menschen ist wichtig."Als Brückenbauer sah Sebastian Macht, Vorsitzender des Fördervereins des OHG, die Absolventen. Zwar sei der heutige Tag der "ganz persönliche Gymnexit". Ein Scheidungspapier sei das Abitur aber nicht, sondern schlage eine Brücke in die Zukunft und biete ein festes Fundament. "Ihr könnt stolz auf euch und diese anspruchsvolle Ausbildung sein", sagte Thomas Sticht, der stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirates.Mit dem Titel "Thank you vor the music" verabschiedeten sich die Abiturienten von ihrer Schule. Sophia Freundl und Lukas Röhrig erinnerten sich an viele Stationen vom ersten Schullandheimaufenthalt bis zu den Abschlussfahrten. Als sehr traurigen Tag beschrieben sie den 10. Dezember 2015, als sie vom plötzlichen Tod der beliebten Schulleiterin Gertraud Nickl erfuhren. Ihr glücklichster Tag sei, mit dem Abiturzeugnis in der Hand die Schule zu verlassen. Sie lobten die gute Gemeinschaft am OHG, dankten dem Schulleiter und bescheinigten ihm etwas sehr Besonderes, nämlich ein "1-a-Lehrerteam".Der Abiturfeier vorangegangen war ein ökumenischer Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche Mit einer Wunschzettelaktion ließen die Schüler abschließend Luftballons in den Himmel steigen.