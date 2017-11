Amateurtheater Marktredwitz-Dörflas ehrt verdiente Kräfte

Vermischtes Marktredwitz

Bereits seit 25 Jahren stehen Elke Schöffel (Dritte von rechts) und Bühnenkollege Carsten Wölfel (vorne links) auf den "Brettern, die die Welt bedeuten". Seit nunmehr 40 Jahren kümmert sich Christa Hartwich (vorne, Zweite von links) um die Maske, ebenso auch um die Frisuren bei den Akteuren des Marktredwitzer Amateurtheaters. Im Anschluss an die gelungene Premierenvorstellung von "Tod im Birnbaum" folgte die Ehrung der Jubilare. Auf offener Bühne gratulierte Regisseur Jürgen Bauer (Zweiter von rechts) zusammen mit dem Vizepräsidenten des Bayerischen Amateurtheaterverbandes, Kurt Rodehau (rechts), der auch Bühnenkollege in Dörflas ist. Die Jubilare erhielten je eine Dankesurkunde, dazu Blumen und Geschenke. Rodehau und Spielleiter Bauer (noch in ihren Bühnenkostümen) wünschten im Namen der Kollegen alles Gute. Sie bedankten sie sich für das langjährige Wirken und den verdienstvollen Einsatz beim Amateurtheater. Glückwünsche überbrachten auch die Spielpartner beim "Tod im Birnbaum", Stefan Malzer und Susanne Zimmert (hinten links). Bild: wro