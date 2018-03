Ausstellung im Gymnasium über Bücherverbrennung

Vermischtes Marktredwitz

07.03.2018

07.03.2018

"Verfemt, verfolgt - vergessen?" ist eine Ausstellung in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums überschrieben, die an die Bücherverbrennungen im Jahr 1933 erinnert. Die Plakate dazu hat das Haus der Bayerischen Geschichte zur Verfügung gestellt. Im Frühjahr 1933 wurden, vorwiegend durch die nationalsozialistische Studentenschaft, Bücher von jüdischen und weltanschaulich abgelehnten Autoren aus Bibliotheken und Buchhandlungen aussortiert und öffentlichkeitswirksam bei Kundgebungen verbrannt. Die Ausstellung im OHG zeigt anhand vieler Dokumente das Handeln der Akteure, gibt aber auch einen Einblick in die Haltung von Menschen, die gegen die Bücherverbrennungen protestierten. Die Schüler des Deutschkurses von Oberstudienrat Sebastian Nolda nutzten die Ausstellung, um den aktuellen Stoff der Literaturgeschichte zu vertiefen, indem sie anhand von Laufzetteln Informationen aus den ausgestellten Plakaten zusammentrugen. Das Otto-Hahn-Gymnasium lädt alle Interessierten zum Besuch der Ausstellung (wochentags jeweils bis 16 Uhr) ein. Bild: exb