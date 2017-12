Vermischtes Marktredwitz

Auch in diesem Jahr haben Ulrich Frey und der Weltladen eine umfangreiche Ausstellung mit Krippen aus aller Welt organisiert. Zu sehen ist sie bis Mitte Januar im Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz.

Fairer Handel Der Weltladen Marktredwitz steuert als Kooperationspartner eine Vielzahl von Krippen unterschiedlichster Größe und Machart aus Fairem Handel zur Ausstellung im Klinikum Fichtelgebirge bei. Diese Krippen können Interessierte direkt an der Information im Klinikum auch kaufen. Durch den Kauf erhalten die Produzenten einen fairen Preis, der ihnen die Sicherung des Lebensunterhalts ermöglicht. Ein aufliegendes Faltblatt zu den Krippen liefert die wichtigsten Infos. Ein Gästebuch wartet darauf, die Eindrücke und Anregungen der Ausstellungsbesucher aufzunehmen. Für weitere Auskünfte können sich Interessierte gerne an Ausstellungsorganisator Ulrich Frey wenden, Telefon 0170/8 31 84 16 oder E-Mail ulrichfrey@t-online.de.

"Krippen der einen Welt: Begegne dem Kind" lautet das Thema der Ausstellung. Über 100 Krippen aus mehr als 30 Ländern übersetzen das Weihnachtsgeschehen in die Lebenswirklichkeit ganz unterschiedlicher Menschen. Die verschiedenen Krippen können bestaunt - und auch erstanden werden. Denn neben der Präsentation der künstlerischen Leistung der herstellenden Künstlergruppen und Initiativen werden mit den Erlösen der fair gehandelten Krippen soziale und caritative Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert. Viel Wert wurde in diesem Jahr bei der Auswahl der Exponate auf eine große Bandbreite der Materialien gelegt. Sie reicht von Wolle, Filz, Stoff, Papier und Ananasstroh und Bananenblättern bis hin zu Ton, Metall, Mangoholz, Stein und exotischen Materialien. Sogar aus Recyclingstoffen gefertigte Krippen werden gezeigt. Die kleinste Krippe in einer Nussschale misst gerade mal wenige Zentimeter, während die farbenfrohe "Selfie-Krippe" eine Größe von 170 Zentimetern hat.Die "Selfie-Krippe" ist ein Novum in der Ausstellung und wurde von Ausstellungsorganisator Ulrich Frey extra für die Krippenschau im Klinikum in Auftrag gegeben. Die Originalfiguren der "Selfie-Krippe" stammen aus der Sammlung alter Papierkrippen der Familie Frey. Sie sind etwa 120 Jahre alt und von Hand auf Karton gemalt. Die Gesichter von Maria und Josef können nach hinten weggeklappt werden und schon kann der Betrachter Maria oder Josef sein persönliches Gesicht geben und ein "Erinnerungs-Selfie" knipsen."Es mag auf den ersten Blick nur als lustiger Gag erscheinen für Kinder und Erwachsene." Doch diese "Selfie-Krippe" habe Tiefgang, denn wer Maria oder Josef sein Gesicht gibt, der tauche bildlich auch in die Situation des Heiligen Paares ein: unterwegs in der Fremde, keine Bleibe, Ablehnung an fast jeder Türe, erläutert Ulrich Frey. "Lässt man sich darauf ein, kann man erahnen, dass Maria und Josef schon vor 2000 Jahren das Los der Flüchtlinge von heute teilen. Damals wie heute ist Nächstenliebe und ein Herz für die Not der Mitmenschen angesagt." Weitere außergewöhnliche Krippendarstellungen sind eine etwa 100 Zentimeter hohe polnische "Friedensszopka" mit zahlreichen religiösen und politischen Persönlichkeiten unserer Zeit als Handpuppen sowie eine "Bekehrungskrippe"; sie verbildlicht die Vision, dass die Botschaft der Heiligen Nacht auch die verstockten Herzen aufweichen und erwärmen kann. So kümmert sich Lady Gaga um den neu geborenen Gottessohn, während Osama Bin Laden, Berlusconi, ein Gaddafi-Sohn und auch Donald Trump den Weg zur Krippe finden.