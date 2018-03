Ausstellung in Magistrale des Klinikums Fichtelgebirge

Besucher und Patienten können eine neue Ausstellung in der Magistrale des Klinikums Fichtelgebirge, Haus Marktredwitz, bewundern. Petra Fröhlich stellt 22 Werke in Öl- und Acryl-, Spachtel- und in Puring-Technik unter der Überschrift "Wenn Gedanken Auslauf haben" aus.

Die Abteilungsleiterin der Notaufnahme, Endoskopie und der Chirurgischen Ambulanz malt seit sieben Jahren - anfangs nur, um den eigenen Wohnraum zu verschönern. Inzwischen ist die Malerei ein leidenschaftliches Hobby geworden."Durch die abstrakte und gegenständliche Malerei finde ich einen Ausgleich zum verantwortungsvollen Beruf und auch Abstand zum Alltag", beschreibt Petra Fröhlich ihre Motivation zum Malen. Ihre erste Ausstellung bestritt sie vor zwei Jahren. Alle ausgestellten Bilder können käuflich erworben werden.