"Brand" im Parkhaus

Vermischtes Marktredwitz

16.06.2017

Großübung in Marktredwitz: Schauplatz ist das alte Parkhaus "Im Winkel". Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte funktioniert vorbildlich. Die Wehren arbeiten Hand in Hand.

Wie am Schnürchen hat eine gemeinsame Übung der Feuerwehr Marktredwitz und der Ortsteilwehren geklappt. Die Brandschützer nutzten dafür das zu weiten Teilen leerstehende Parkhaus "Im Winkel". Eine große Anzahl von Schaulustigen wollte sich das spektakuläre Geschehen nicht entgehen lassen. Insgesamt nahmen rund 130 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen an der Großübung teil. Aus Sicherheitsgründen wurden die Leopoldstraße zwischen dem Vilser Platz und der Ottostraße sowie der gesamte Bereich um das Malzhaus für den Verkehr gesperrt.Sinn und Zweck der Übung war nach den Worten von Stadtbrandinspektor Harald Fleck, die Zusammenarbeit der Wehren bei Brandeinsätzen, Personenrettung und in der Überprüfung von Wasserentnahmestellen zu stärken. Die Übung selbst orientierte sich an realen Einsatzszenarien. In der Klingerstraße sorgte Abschnittsleiter Heinz Jahreis mit seiner Gruppe für eine effiziente Brandbekämpfung im Parkhaus. Durch den Brand eingeschlossene Personen mussten aus dem Aufzugkontrollraum gerettet werden.Weiterhin galt es, einen in Brand geratenen Stapel Paletten zu löschen. Das Wasser dafür lieferte ein Unterflurhydrant in der Leopoldstraße. Weiteres Löschwasser bekamen die Einsatzkräfte über die Steigleitung im Treppenhaus. Zusätzliche Aufgaben waren ein Feuer auf Ebene 12, das gelöscht werden musste, und eine Personenrettung mit Innenangriff übers Treppenhaus sowie ein Löschangriff von außen. In einem weiteren Einsatzabschnitt waren die Ortsteilwehren Wölsau, Wölsauerhammer, Brand und Haingrün eingebunden.Hier hatten die Feuerwehrler eine in Brand geratene Kehrmaschine zu löschen. Außerdem mussten Personen aus der Auffahrt zur Ebene 2 in Sicherheit gebracht werden. Auch eine Truppe, die vom La-Mure-Platz aus in das Parkhaus eingedrungen war, sah sich mit einer Personenrettung vom zweiten Balkon im Innenhof konfrontiert. Abschnittsleiter Klaus Huber war für den Bereich rund um das Malzhaus zuständig. Beteiligt waren die Wehren aus Lorenzreuth, Pfaffenreuth, Korbersdorf und Marktredwitz. Sie installierten eine Förderleitung durch den Stadtpark mit einer Querung der Dammstraße.Löschwasser erhielt man außerdem aus einem Fahrzeug und einem Unterflurhydranten. Für die Atemschutz-Sammelstelle am La-Mure-Platz war Abschnittsleiter Alexander Letz mit den Wehren aus Marktredwitz und Thölau zuständig. Nach etwa eineinhalb Stunden trafen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren zur Lagebesprechung im Feuerwehrhaus. Einsatzleiter Michael Heindl bedankte sich bei den Übungsteilnehmern für ihr Engagement. In kurzen Zügen streifte er den Ablauf der Übung und kam zum Fazit, dass die Übung "einwandfrei geklappt" habe. Auch Stadtbrandinspektor Harald Fleck bedankte sich für den eindrucksvollen Auftritt. Anerkennend äußerte er sich zum Übungsablauf. Besonders erfreut war er über das große Zuschauerinteresse. "Damit konnten wir wieder einmal demonstrieren, wie wichtig die Feuerwehr für die gesamte Bevölkerung ist", sagte Fleck.