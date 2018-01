Vermischtes Marktredwitz

Nicht nur Projekte, die im Französischunterricht von den Schülern verschiedener Jahrgangsstufen erarbeitet wurden, stehen im Blickpunkt. Zur Feier des Jahrestags der deutsch-französischen Freundschaft erklingen auch die deutsche und französische Nationalhymne. Schulleiter Stefan Niedermeier weist auf den geschichtlichen Hintergrund der deutsch-französischen Beziehungen hin und streut Anekdoten über die Regierenden Konrad Adenauer und Charles de Gaulle ein.

Es gibt Plakate zum Elysée-Vertrag, zum Zweiten Weltkrieg, zu den Regionen Elsass und Lothringen, die wohl am meisten von den wechselnden deutsch-französischen Beziehungen betroffen waren, bis hin zu der Beschreibung der Situation zwischen den beiden Ländern heute und zu typisch deutsch-französischen Klischees.Schülerin Katharina meint: "Der deutsch-französische Tag ist eine gute Gelegenheit, sich an die deutsch-französischen Beziehungen, die gemeinsamen Organisationen und Aktionen zu erinnern." Simona: "Das Gestalten der Plakate bringt uns dem Thema näher, und zwar nicht mittels langweiligem Lesen oder Lernen, sondern durch das selbstständige Strukturieren des Themas und die Bearbeitung mit visueller Umsetzung."An einem solchen Tag steht natürlich auch die Erinnerung an die besondere Verbindung zwischen den beiden Ländern im Vordergrund. Neben den geschichtlichen Informationen werden auch Projekte ganz anderer Art präsentiert.Schüler der Jahrgangsstufen 6 und 10 haben sich im Rahmen der Teilnahme an einem deutsch-französischen Comic-Wettbewerb einige Schulstunden lang mit der Erstellung von Comics beschäftigt. Diese laufen unter dem Thema "Un polar franco-allemand - Ein deutsch-französischer Krimi".Anlässlich des deutsch-französischen Tags sind einige Comics ausgestellt. Die Vermittlung der deutschen, vor allem der französischen Kultur in vielfältiger Hinsicht steht an diesem Tag besonders im Vordergrund. Zusätzlich wird auch an den langjährigen Schüleraustausch des Otto-Hahn-Gymnasiums mit La Mure erinnert. Laura merkt an: "Wir feiern 55 Jahre deutsch-französischen Austausch, welcher schon viele Besuche ermöglicht hat. Wir freuen uns, dass wir unseren Mitschülern durch unsere verschiedenen Projekte die französische Kultur näher bringen können und Lust machen auf den Austausch mit La Mure."Ein weiterer wichtiger Bereich ist natürlich die Esskultur. Durch viele freiwillige Helfer, die bereits zu Hause gebacken haben, und vor allem durch die Hilfe von Schülern der Q11/12, die im Vorfeld unzählige Crêpes vorbereitet haben, ist es am deutsch-französischen Tag auch möglich, der Schulfamilie einen Einblick in die französische Küche zu geben.Pauline lobt: "Es ist schön, dass man auch die französischen Spezialitäten kennenlernen kann." Michael fügt an: "Der deutsch-französische Tag ist wirklich etwas Besonderes, wir haben viel über die französische Kultur und unsere gemeinsame Geschichte erfahren."