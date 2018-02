Dörflaser Faschingsgilde tanzt aufs Siegertreppchen

Vermischtes Marktredwitz

07.02.2018

2

0 07.02.2018

Stattlich vertreten war die Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas in Bad Staffelstein bei der oberfränkischen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanz. Die Garden der Faschingsgilde belegten hervorragende Plätze. So erreichte die Jugendgarde im Gardetanz einen vierten Platz und im Schautanz mit dem Motto "Spring über deinen Schatten" den fünften Platz. Tanzmariechen Mia Kappauf kam bei starker Konkurrenz auf Rang neun. Die Juniorentanzmariechen Valeria Schröder und Nadine Eggert ertanzten sich Plätze im Mittelfeld, Katharina Gensch den dritten Platz. Sarah Meyer wurde mit ihrem akrobatischen Tanz oberfränkische Vizemeisterin. Ebenfalls oberfänkischer Vizemeister wurde die Juniorengarde mit ihrem Schautanz. Im Bereich der Tanzmariechen ist stets eine große Anzahl auf hohem Niveau vertreten. Hier erzielte Lena Meyer bei den Senioren bravourös einen dritten Platz. Grandios ist das Abschneiden der Prinzengarde, die im Gardetanz den dritten Platz erreichte. Da das Turnier in Staffelstein die Fränkische Meisterschaft beinhaltete, errang diese tolle Truppe auch die Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft. Aber auch im Schautanzbereich wurde sie oberfränkischer Vizemeister. Bild: exb