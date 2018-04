Vermischtes Marktredwitz

Reichlich Erfahrung bringt der neue leitende Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie mit. Viele Patienten aus der Region kennen ihn schon: Dr. Zdenek Binder wechselt vom Krankenhaus Tirschenreuth ans Klinikum nach Marktredwitz.

1400 Operationen pro Jahr Das therapeutische Repertoire der Klinik für Unfallchirurgie, Hand-, Fuß- und Wiederherstellungschirurgie umfasst das gesamte Spektrum der Akuttraumatologie mit Versorgung von Frakturen und Weichteilverletzungen unter Einschluss mikrochirurgischer Techniken sowie der Versorgung von Frakturen der Wirbelsäule und des Beckens sowie Wiederherstellungschirurgie. Zusätzlich wird Handchirurgie und orthopädisch rekonstruktive Chirurgie betrieben, einschließlich der Arthroskopie aller großen Gelenke wie Knie, Schulter, Ellenbogen und Sprunggelenk. Die Frakturendoprothetik von Schulter und Ellenbogen und insbesondere die Alterstraumatologie stellen weitere Schwerpunkte der Klinik dar. Pro Jahr versorgt das Team um Dr. Philipp Koehl, der seit April 2017 Chefarzt ist, 1600 Patienten stationär. Die chirurgische Ambulanz haben vergangenes Jahr knapp 4300 Patienten aufgesucht. Von den rund 1400 Operationen pro Jahr wird bereits über ein Drittel ambulant durchgeführt, teilt die Klinik mit.

Mit der Neubesetzung der Stelle des leitenden Oberarztes und stellvertretenden Chefarztes der Klinik für Unfallchirurgie, Hand-, Fuß- und Wiederherstellungschirurgie ist das Team um Chefarzt Dr. Philipp Koehl nunmehr komplett. Dr. Zdenek Binder ist seit 1. April im Haus Marktredwitz des Klinikums Fichtelgebirge tätig. Der Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie hat sowohl in der Versorgung von Schwerstverletzten als auch auf dem Gebiet des Gelenkersatzes viel Erfahrung, heißt es in einer Pressemitteilung: "Dr. Binder ist für unsere Klinik, die als Traumazentrum zertifiziert ist, die ideale Besetzung", begründet der Chefarzt die Wahl. "Gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel in der Medizin ist es ein äußerst glücklicher Umstand, dass wir einen derart erfahrenen Kollegen für Marktredwitz gewinnen konnten."Mit seiner über 25-jährigen Berufserfahrung in der Traumatologie, seiner Schwerpunktausbildung unter anderem an einem Haus der Maximalversorgung sowie weiteren Zusatzqualifikationen wertet ihn die Klinik als Gewinn. Dr. Binders Schwerpunkt ist die Endoprothetik und die minimalinvasive Schulter- und Ellenbogengelenkschirurgie. Zuletzt war er als Hauptoperateur und Koordinator im Krankenhaus Tirschenreuth tätig, einem Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Der aus Tschechien stammende 50-Jährige hat an der Karls-Universität Prag promoviert. 2000 kam er als Facharzt nach Marienbad und 2003 ans Tirschenreuther Krankenhaus. Weitere Stationen waren die Uniklinik in Halle und das Klinikum Weiden. Als leitender Oberarzt kehrte Dr. Binder 208 nach Tirschenreuth zurück.Die ärztliche Gesprächsführung und die Ethik in der Medizin liegen dem verheirateten Familienvater am Herzen, so dass er die Zusatzqualifikation Ethikberater im Gesundheitswesen erwarb und von Beginn an Mitglied im Ethikkomitee der Kliniken Nordoberpfalz AG war.Der Geschäftsführer des Klinikums Fichtelgebirge, Martin Schmid, äußerte sich glücklich über den Umstand, dass wieder eine leistungsfähige und vollständige traumatologische Versorgung für die gesamte Region sichergestellt sei. Seinen ersten Vortrag in neuer Position hält Dr. Binder am 28. April um 11.30 Uhr in Marktredwitz zum Auftakt des Tags der offenen Tür an der Klinik für Unfallchirurgie, Hand-, Fuß- und Wiederherstellungschirurgie. Das Thema "Volkskrankheit Arthrose" betrifft Millionen Menschen in Deutschland.